ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إيران ستتلقى ضربات "أكثر شدة"، إذا لم تقدم مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
2026-05-17T18:03+0000
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: "الوقت يمضي بالنسبة لإيران. إذا لم تقدم (السلطات) الإيرانية عرضًا أفضل للاتفاق فسيتعرضون لضربات أكثر شدة من السابق".
وبحسب موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "ترامب يرغب في اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض طهران للعديد من المطالب ورفضها تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل الماضي، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز
، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين
تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.