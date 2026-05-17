ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إيران ستتلقى ضربات "أكثر شدة"، إذا لم تقدم مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T18:03+0000

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: "الوقت يمضي بالنسبة لإيران. إذا لم تقدم (السلطات) الإيرانية عرضًا أفضل للاتفاق فسيتعرضون لضربات أكثر شدة من السابق".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل الماضي، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

