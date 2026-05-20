معالج بيانات يخطط ويتخذ قرارات يقربنا خطوة من الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
في خطوة نوعية نحو الذكاء الاصطناعي العام، أعلنت شركة "Arm" عن أول معالج داخلي لها صُمم خصيصًا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي "Agentic AI"، القادرة على التخطيط... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في خطوة نوعية نحو الذكاء الاصطناعي العام، أعلنت شركة "Arm" عن أول معالج داخلي لها صُمم خصيصًا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي "Agentic AI"، القادرة على التخطيط واتخاذ القرارات، وهو المعالج الذي أطلقت عليه اسم AGI" "CPU.
ويختلف وكلاء الذكاء الاصطناعي عن نماذج الدردشة التقليدية مثل "ChatGPT"، فهي أنظمة أكثر ذكاءً قادرة على التفكير والتخطيط واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق أهدافها بأقل تدخل بشري.
ويُنظر إلى هذا المعالج كـ"مايسترو" ينسق بين وحدات معالجة الرسوم "GPUs" ومسرّعات الذكاء الاصطناعي
الأخرى داخل مراكز البيانات.
وقال خبير أمن المعلومات د. وليد حجاج، إن "الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) يعد جيلًا جديدًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد الرد على الأسئلة، إذ يمتلك القدرة على التخطيط، واتخاذ القرارات، وتنفيذ مهام متعددة بالتوازي مع مراقبة النتائج".
وأوضح أن "الوكيل الذكي يمكنه تخطيط رحلة سفر كاملة بأقل تكلفة من خلال البحث عن التذاكر والفنادق وتنظيم الجدول، حيث يعتمد على نماذج لغوية كبيرة (LLM) وذاكرة واسعة وأدوات مثل التصفح والـAPI".
تحذيرات من اقتراب ظاهرة الـ"نينيو" المناخية
أعلن مركز التنبؤ المناخي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، أن ظاهرة "النينيو الفائق" أصبح السيناريو الأكثر احتمالاً بنهاية هذا العام".
وفقاً للتوقعات الصادرة في 14 مايو/ أيار 2026، هناك فرصة بنسبة 65% أن يكون الـ"نينيو" القادم قوياً أو شديد القوة، ابتداءً من أكتوبر 2026 وحتى فبراير 2027، ما قد يجعله أقوى حدث من نوعه منذ السبعينيات من القرن التاسع عشر.
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية أ.د محمد علي فهيم، إن "النينيو
ظاهرة مناخية متكررة كل 3 إلى 7 سنوات، تنشأ في جنوب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط".
وتوقع أن يشهد العام الحالي حدوث "سوبر إل نينيو" بسبب كميات هائلة من المياه الدافئة أسفل سطح المحيط، ما سيؤدي إلى اختلال كبير في أنماط المناخ العالمي، لافتًا إلى إمكانية وصول درجات الحرارة إلى معدلات قياسية لم تسجل منذ أكثر من 140 عامًا.