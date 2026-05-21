"ألوموت".. الجيش الإسرائيلي يعلن إنشاء وحدة جديدة للذكاء الاصطناعي في ساحات القتال
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنشاء وحدة تكنولوجية جديدة تحمل اسم "ألوموت"، تتولى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات لدعم القوات الميدانية... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنشاء وحدة تكنولوجية جديدة تحمل اسم "ألوموت"، تتولى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات لدعم القوات الميدانية في ساحات القتال.
وأوضح الجيش، في بيان، أن الوحدة الجديدة ستعمل تحت إشراف مديرية القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسوب والاستخبارات والدفاع السيبراني، وستكون بمثابة مركز عمليات تكنولوجي يختص بتطوير وتوفير منصات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بسرعة لصالح القوات الموجودة في الخطوط الأمامية.
وأضاف البيان أن الوحدة تضم جنودا مقاتلين وفنيين وباحثين في مجال المعلومات وخبراء في الذكاء الاصطناعي، وستعمل بالتنسيق مع مختلف أفرع الجيش لتطوير حلول تكنولوجية تلبي الاحتياجات العملياتية المتغيرة في الميدان.
من جانبه، قال رئيس مديرية القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسوب والاستخبارات والدفاع السيبراني، اللواء أفياد داغان، خلال حفل تدشين الوحدة، إن الدمج بين المقاتلين والقدرات التكنولوجية المتقدمة ساهم في تحقيق "إنجازات عديدة" خلال الحرب، مؤكدا أن تطور ساحات القتال يتطلب مواصلة الابتكار وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وإتاحتها للقوات في الخطوط الأمامية.