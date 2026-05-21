الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا أوضح من خلاله أن قواته على الحدود الشرقية مع الأردن أحبطت محاولة تهريب 26 مسدسا وخزنات ذخيرة.وقال في بيانه: "خلال ساعات الليل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن وبتوجيه من الأجهزة الاستخباراتية بالتمشيط بالقرب من سياج الحدود الشرقي.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "في إطار عمليات التمشيط، عثرت القوات على حقيبة تحتوي على 26 مسدسا، فيما تم نقل المسدسات المكتشفة لشرطة إسرائيل".ويشار إلى أنه في 23 فبراير من العام الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تمكنها من كشف شبكة تهريب أسلحة كبيرة من الحدود الأردنية إلى مناطق الضفة الغربية.وتابعت أن جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الشرطة نجحا في الكشف عن شبكة تضم 9 إسرائيليين وفلسطينيا من الضفة الغربية.وأوضحت أن المتهمين قاموا بتهريب كمية هائلة من الأسلحة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية بأسلوب متطور وبجرأة كبيرة، حيث اخترقوا السياج الحدودي وتركوه مفتوحا للعبور السلس.يذكر أن إسرائيل تعلن من حين إلى آخر، عن إحباط محاولات تهريب أسلحة انطلاقا من مناطق عدة أبرزها الأردن، كان آخرها في يوليو/ تموز 2025، مشيرة إلى أن تلك الشحنة شملت 75 مسدسا وعشرات الأسلحة الأخرى، التي كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.
09:37 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 21.05.2026)
