النصر يتوج رسميا بلقب الدوري السعودي... فيديو
© REUTERS Hamad I Mohammed
تُوِّج النصر بلقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين، عقب فوزه الكبير على "ضمك" بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الختامية من البطولة.
وافتتح النصر التسجيل عند الدقيقة 34 عن طريق ساديو ماني، بعدما استغل عرضية متقنة من جواو فيليكس وحولها برأسه إلى داخل الشباك.
وفي الدقيقة 52، عزز كينغسلي كومان تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى "ضمك".
كريستيانو رونالدو يوسّع النتيجة لصالح النصر 🐐🟡
ونجح "ضمك" في تقليص الفارق بالدقيقة 58 عبر مورلاي سيلا، الذي سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء.
وعاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ليؤكد تفوق النصر، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يختتم الرباعية بهدف رائع في الدقيقة 80.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليحسم لقب الدوري رسميا بفارق نقطتين عن الهلال، الذي أنهى الموسم برصيد 84 نقطة رغم فوزه على الفيحاء في الجولة نفسها.