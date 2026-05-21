غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260521/غزت-هواتف-الشباب-المراهنات-تجتاح-السوشيال-ميديا-في-مصر-1113616828.html
غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر
غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر
سبوتنيك عربي
تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T13:30+0000
2026-05-21T13:30+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113616431_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_aadd306b8270f9e4a7e680490b3478cb.png
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
سبوتنيك عربي
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
تصاعدت التحذيرات من مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد الأسر المصرية، وسط اتهامات بأن بعض المنصات تحولت إلى بوابة للإدمان والاستنزاف المالي والنصب الإلكتروني.وتعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة حجم القلق الرسمي من الظاهرة، خاصة بعدما خرجت من نطاق "اللعب والتسلية" إلى أزمة مجتمعية تمس الشباب والاستقرار الأسري والأمن الرقمي.في هذا السياق، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد البدوي،، إن "انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية يمثل خطورة كبيرة على المجتمعات"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الجرائم عبر مسارين متوازيين؛ الأول من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة التنفيذية، والثاني عبر تعديلات تشريعية يعمل عليها البرلمان".فيما قال الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وائل الطوخي، إن "الشغف بكرة القدم تحول إلى مدخل رئيسي لاستقطاب الشباب نحو تطبيقات المراهنات الإلكترونية".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه التطبيقات تستغل الحماس الرياضي عبر إشعارات لحظية تتعلق بتفاصيل المباريات، لتخاطب عقلية المستخدم بشكل مباشر وتغريه بالربح السريع".من جهته، ذكر أستاذ علم الاجتماع، الدكتور صلاح هاشم، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى سوق ضخم يعكس عادات وتقاليد المجتمع وينقلها بسرعة إلى الفضاء الافتراضي".وأضاف هاشم أن "خطورة الظاهرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أضرار صحية ونفسية، مثل العزلة الاجتماعية وفقدان التفاعل الواقعي".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113616431_88:0:1021:700_1920x0_80_0_0_e0aec460c5744786dfc2469e77dac9e4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر

13:30 GMT 21.05.2026
راديو
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.
تصاعدت التحذيرات من مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد الأسر المصرية، وسط اتهامات بأن بعض المنصات تحولت إلى بوابة للإدمان والاستنزاف المالي والنصب الإلكتروني.
وتعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة حجم القلق الرسمي من الظاهرة، خاصة بعدما خرجت من نطاق "اللعب والتسلية" إلى أزمة مجتمعية تمس الشباب والاستقرار الأسري والأمن الرقمي.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد البدوي،، إن "انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية يمثل خطورة كبيرة على المجتمعات"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الجرائم عبر مسارين متوازيين؛ الأول من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة التنفيذية، والثاني عبر تعديلات تشريعية يعمل عليها البرلمان".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة ستتقدّم خلال الأسابيع المقبلة بمقترحات تشريعية، إلى جانب مقترحات من نواب في لجان مختلفة، بحيث تتم إضافة بنود جديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بهدف حماية المجتمع من مخاطر هذه التطبيقات".
فيما قال الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وائل الطوخي، إن "الشغف بكرة القدم تحول إلى مدخل رئيسي لاستقطاب الشباب نحو تطبيقات المراهنات الإلكترونية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه التطبيقات تستغل الحماس الرياضي عبر إشعارات لحظية تتعلق بتفاصيل المباريات، لتخاطب عقلية المستخدم بشكل مباشر وتغريه بالربح السريع".
وأشار إلى أن "الحجب الكامل لأي تطبيق على منصات التحميل العالمية أمر شبه مستحيل، بينما الحجب المحلي غالبًا ما يتم الالتفاف عليه عبر روابط بديلة".
من جهته، ذكر أستاذ علم الاجتماع، الدكتور صلاح هاشم، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى سوق ضخم يعكس عادات وتقاليد المجتمع وينقلها بسرعة إلى الفضاء الافتراضي".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه البيئة ساهمت في انتشار المراهنات الإلكترونية بشكل واسع، خاصة مع ارتباطها بعوامل اقتصادية واجتماعية مثل البطالة والتضخم والرغبة في الكسب السريع".
وأضاف هاشم أن "خطورة الظاهرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أضرار صحية ونفسية، مثل العزلة الاجتماعية وفقدان التفاعل الواقعي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала