غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر

تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T13:30+0000

تصاعدت التحذيرات من مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد الأسر المصرية، وسط اتهامات بأن بعض المنصات تحولت إلى بوابة للإدمان والاستنزاف المالي والنصب الإلكتروني.وتعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة حجم القلق الرسمي من الظاهرة، خاصة بعدما خرجت من نطاق "اللعب والتسلية" إلى أزمة مجتمعية تمس الشباب والاستقرار الأسري والأمن الرقمي.في هذا السياق، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد البدوي،، إن "انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية يمثل خطورة كبيرة على المجتمعات"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الجرائم عبر مسارين متوازيين؛ الأول من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة التنفيذية، والثاني عبر تعديلات تشريعية يعمل عليها البرلمان".فيما قال الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وائل الطوخي، إن "الشغف بكرة القدم تحول إلى مدخل رئيسي لاستقطاب الشباب نحو تطبيقات المراهنات الإلكترونية".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه التطبيقات تستغل الحماس الرياضي عبر إشعارات لحظية تتعلق بتفاصيل المباريات، لتخاطب عقلية المستخدم بشكل مباشر وتغريه بالربح السريع".من جهته، ذكر أستاذ علم الاجتماع، الدكتور صلاح هاشم، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى سوق ضخم يعكس عادات وتقاليد المجتمع وينقلها بسرعة إلى الفضاء الافتراضي".وأضاف هاشم أن "خطورة الظاهرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أضرار صحية ونفسية، مثل العزلة الاجتماعية وفقدان التفاعل الواقعي".

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

