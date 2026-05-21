غزت هواتف الشباب... المراهنات تجتاح "السوشيال ميديا" في مصر
سبوتنيك عربي
تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
نوران عطالله
نوران عطالله
تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.
تصاعدت التحذيرات من مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد الأسر المصرية، وسط اتهامات بأن بعض المنصات تحولت إلى بوابة للإدمان والاستنزاف المالي والنصب الإلكتروني.
وتعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة حجم القلق الرسمي من الظاهرة، خاصة بعدما خرجت من نطاق "اللعب والتسلية" إلى أزمة مجتمعية تمس الشباب والاستقرار الأسري والأمن الرقمي.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد البدوي،، إن "انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية يمثل خطورة كبيرة على المجتمعات"، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الجرائم عبر مسارين متوازيين؛ الأول من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة التنفيذية، والثاني عبر تعديلات تشريعية يعمل عليها البرلمان".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة ستتقدّم خلال الأسابيع المقبلة بمقترحات تشريعية، إلى جانب مقترحات من نواب في لجان مختلفة، بحيث تتم إضافة بنود جديدة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بهدف حماية المجتمع من مخاطر هذه التطبيقات".
فيما قال الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وائل الطوخي، إن "الشغف بكرة القدم تحول إلى مدخل رئيسي لاستقطاب الشباب نحو تطبيقات المراهنات الإلكترونية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه التطبيقات تستغل الحماس الرياضي عبر إشعارات لحظية تتعلق بتفاصيل المباريات، لتخاطب عقلية المستخدم بشكل مباشر وتغريه بالربح السريع".
وأشار إلى أن "الحجب الكامل لأي تطبيق على منصات التحميل العالمية أمر شبه مستحيل، بينما الحجب المحلي غالبًا ما يتم الالتفاف عليه عبر روابط بديلة".
من جهته، ذكر أستاذ علم الاجتماع، الدكتور صلاح هاشم، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى سوق ضخم يعكس عادات وتقاليد المجتمع وينقلها بسرعة إلى الفضاء الافتراضي".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه البيئة ساهمت في انتشار المراهنات الإلكترونية بشكل واسع، خاصة مع ارتباطها بعوامل اقتصادية واجتماعية مثل البطالة والتضخم والرغبة في الكسب السريع".
وأضاف هاشم أن "خطورة الظاهرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أضرار صحية ونفسية، مثل العزلة الاجتماعية وفقدان التفاعل الواقعي".