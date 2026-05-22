ترامب يؤكد استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد ويكشف السبب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بتقديم، مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غوبارد، استقالتها من منصبها. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداءا رائعا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذ أن زوجها العزيز، أبراهام، تم تشخيصه مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، وهي، بحق، ترغب في البقاء بجانبه، ومساعدته على استعادة صحته، إذ يخوضان معا معركةً شرسة، ولا شك لديّ أنه سيتعافى قريبا". وتابع: "لقد قامت تولسي بعمل استثنائي، وسنفتقدها، وسيتولى نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".وكان شخص مطلع على الأمر، كشف، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام غربية، إن البيت الأبيض أجبر مسؤولة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، على الاستقالة من منصبها.وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الماضي إلى وجود اختلافات مع، تولسي غابارد، بشأن نهجهما تجاه إيران، إذ قال في مارس/ آذار 2026 إنها كانت "أكثر تساهلا" منه في كبح طموحات طهران النووية.

