ترامب يؤكد استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد ويكشف السبب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يؤكد استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد ويكشف السبب
سبوتنيك عربي
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداءا رائعا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذ أن زوجها العزيز، أبراهام، تم تشخيصه مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، وهي، بحق، ترغب في البقاء بجانبه، ومساعدته على استعادة صحته، إذ يخوضان معا معركةً شرسة، ولا شك لديّ أنه سيتعافى قريبا". وتابع: "لقد قامت تولسي بعمل استثنائي، وسنفتقدها، وسيتولى نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".وكان شخص مطلع على الأمر، كشف، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام غربية، إن البيت الأبيض أجبر مسؤولة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، على الاستقالة من منصبها.وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الماضي إلى وجود اختلافات مع، تولسي غابارد، بشأن نهجهما تجاه إيران، إذ قال في مارس/ آذار 2026 إنها كانت "أكثر تساهلا" منه في كبح طموحات طهران النووية.
مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، تنظر إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مراسم أدائها اليمين الدستورية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، أمريكا، 12 فبراير/ شباط 2025
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بتقديم، مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غوبارد، استقالتها من منصبها.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداءا رائعا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذ أن زوجها العزيز، أبراهام، تم تشخيصه مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، وهي، بحق، ترغب في البقاء بجانبه، ومساعدته على استعادة صحته، إذ يخوضان معا معركةً شرسة، ولا شك لديّ أنه سيتعافى قريبا".
وتابع: "لقد قامت تولسي بعمل استثنائي، وسنفتقدها، وسيتولى نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".
وكان شخص مطلع على الأمر، كشف، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام غربية، إن البيت الأبيض أجبر مسؤولة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، على الاستقالة من منصبها.
البيت الأبيض ينفي تقارير حول احتمالية إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية
وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الماضي إلى وجود اختلافات مع، تولسي غابارد، بشأن نهجهما تجاه إيران، إذ قال في مارس/ آذار 2026 إنها كانت "أكثر تساهلا" منه في كبح طموحات طهران النووية.
