رئيس وزراء السويد: على "الناتو" المساعدة في توجيه طائرات أوكرانيا المسيرة
صرّح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الخميس، بأن على حلف شمال الأطلسي "الناتو" مساعدة أوكرانيا في توجيه طائراتها المسيّرة، وذلك تعليقًا على حوادث تحليق... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الخميس، بأن على حلف شمال الأطلسي "الناتو" مساعدة أوكرانيا في توجيه طائراتها المسيّرة، وذلك تعليقًا على حوادث تحليق طائرات مسيّرة أوكرانية فوق دول الحلف.
وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لـ"الناتو" مارك روته: "علينا أن نساعد الأوكرانيين قدر المستطاع لتوجيه هجماتهم في الاتجاه الصحيح".
وكانت طائرات مسيّرة أوكرانية قد دخلت في وقت سابق أجواء فنلندا ودول البلطيق
، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية، يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها.
وفي سياق متصل، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن القيادة العسكرية الأوكرانية تعدّ لسلسلة هجمات جديدة على العمق الروسي، عبر إطلاق طائرات مسيّرة من أراضي دول البلطيق لتقليل زمن التحليق.
من جانب آخر، قال المبعوث الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ديمتري بوليانسكي، أمس الخميس، إن النشاط العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدود روسيا وصل إلى مستويات الحرب الباردة.