لبناني يتحدى التهجير بتجميل الوجوه... ويحول رصيفا لباب للمساعدة وكسب الرزق

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
On air
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لبناني يتحدى التهجير بتجميل الوجوه... ويحول رصيفا لباب للمساعدة وكسب الرزق
سبوتنيك عربي
من قلب مراكز الإيواء في مدينة صيدا جنوبي لبنان، تتجسد حكايات الصمود والتكافل الاجتماعي وسط أزمة النزوح القاسية، حيث سطّر المواطن اللبناني محمد ترحيني، النازح... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
11:09 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 12:14 GMT 22.05.2026)
من قلب مراكز الإيواء في مدينة صيدا جنوبي لبنان، تتجسد حكايات الصمود والتكافل الاجتماعي وسط أزمة النزوح القاسية، حيث سطّر المواطن اللبناني محمد ترحيني، النازح من بلدة عبا في قضاء النبطية، قصة تحدٍّ لافتة برفضه الاستسلام لواقع التهجير.
في "المدرسة الكويتية" التي تحولت إلى مأوى للعائلات الفارة من التوترات، لم ينتظر ترحيني المساعدات، بل قرر أن يصنع من تفاصيل محنته نافذة للأمل وللعمل، محولا رصيفا بسيطا إلى صالون حلاقة متواضع، ليثبت أن الكرامة الإنسانية والمهنية لا يكسرها النزوح.
بدأت رحلة ترحيني الشاقة عندما غادر بلدته في الخامسة صباحا، ليصل إلى مركز الإيواء في صيدا في وقت متأخر من الليل متعبا من عناء الطريق.
وفي صباح اليوم التالي، ومستعينا ببعض المعدات البسيطة التي تمكن من إحضارها من صالونه الأساسي، أطلق مبادرته مستلهما شعار "المحنة لا توقف المهنة". وبتعاون عفوي من النازحين والجيران الذين أمّنوا له كرسيا مدرسيا ومرآة، افتتح مساحته الخاصة لتقديم خدمات الحلاقة، محاولا سد الفجوة التي تعجز الجمعيات الإغاثية عن تغطيتها بالكامل، ومجسدا أرقى معاني التكاتف بين أبناء وطنه.
ولا يقتصر عمل ترحيني على كسب رزق يسير، بل يمتد ليكون مبادرة إنسانية بامتياز، إذ حدد تسعيرة الحلاقة بمئة ألف ليرة لبنانية، وهو مبلغ رمزي جدا في ظل الانهيارالاقتصادي القائم، فيما يعفي العاجزين عن الدفع من الأجرة تماما. وهو ما يؤكده أحد زبائنه من النازحين، ويدعى أبو محمد، الذي أشار إلى أن الوضع المادي للغالبية بالغ الصعوبة ويتجاوز قدرة الإعاشات المحدودة.
وأشاد أبو محمد ترحيني الذي يحرص على تلبية احتياجات الجميع دون استثناء، قائلا:" لمن لا يملك المال للمحافظة على ترتيب مظهره: تعال احلق واذهب من دون أي مقابل مادي".
ويعمل "حلاق النزوح" يوميا من الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا، وقد يمتد عمله إلى ما بعد صلاة المغرب، مستعيناً بضوء "ليد" صغير لإنجاز مهامه عند اكتظاظ الزبائن وتأخر الوقت.
ورغم هذا العطاء والتفاؤل المستمر، لا يخفي ترحيني حجم الألم الذي يثقل كاهل النازحين بعد أشهر من المعاناة، معبرا عن إحباط عميق جراء قسوة الأوضاع ومطالباً بفتح أبواب الهجرة لمن تقطعت بهم السبل.
لكنه، وفي خضم هذا الوجع المشترك، يختم معاناته بتوجيه رسالة بالغة الدلالة، داعيا إلى التمسك بالإنسانية والأخلاق ومساعدة الضعفاء، لتخفيف وطأة الأزمة وصنع مساحة من الكرامة رغم قسوة اللجوء الداخلي.
