نازحون منسيون… العمال الأجانب في لبنان يواجهون الحرب وحدهم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نازحون منسيون… العمال الأجانب في لبنان يواجهون الحرب وحدهم
سبوتنيك عربي
شوما، البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاما، جاءت إلى لبنان منذ سنوات للعمل في تنظيف المنازل، وكانت تعيش مع زوجها بين بلدتي صريفا ومعروب. لكن حياتها انقلبت بعدما تعرّض زوجها لحادث أثناء العمل، فعاد إلى بنغلاديش حيث فارق الحياة هناك، لتبقى وحيدة مع طفلتها فاطمة تواجه قسوة الحياة والنزوح. تقول شوما إن جمعيات بنغلادشية ولبنانية تقدّم لهم الطعام والمساعدات خلال الشهر، إلا أنها تواجه اليوم خطراً جديداً يتمثل بإمكانية استبعادها من المخيم لأنه مخصص للبنانيين فقط. وتطالب بالسماح لها بالبقاء، ولو لشهر واحد أو حتى انتهاء الحرب، ريثما تتمكن من إيجاد مكان آخر يأويها وابنتها. وتوضح أنها حاولت استئجار منزل، لكن توقفها عن العمل بسبب الحرب جعلها عاجزة عن تأمين المال، في وقت أصبحت فيه المنازل نادرة نتيجة موجات النزوح الكبيرة، فيما ارتفعت الإيجارات بشكل يفوق قدرتها على الاحتمال. ويُعدّ العمال الأجانب من الفئات الأكثر هشاشة خلال الحرب والنزوح في لبنان، إذ يعيش آلاف منهم ظروفاً إنسانية صعبة من دون وجود إحصاءات دقيقة لأعداد النازحين بينهم. كما يواجه كثيرون أوضاعاً اجتماعية ومعيشية قاسية، في ظل غياب خطط حكومية واضحة للتعامل مع مصيرهم، بينما يبقى دعم الجمعيات محدوداً وخجولاً، باستثناء بعض المساعدات الغذائية التي تؤمّنها سفارات بلدانهم. وفي خيمة لا تقي حرّ الصيف ولا برد الشتاء، تنتظر شوما مع طفلتها نهاية حرب لا تعرف متى تنتهي، فيما تحاول أن تتمسك بما تبقّى لها من حياة، وسط مدينة مزدحمة بالنازحين والخوف والانتظار.
16:06 GMT 22.05.2026
على أطراف مخيم النزوح المقام على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، تنصب العاملة البنغلادشية شوما خيمتها الصغيرة إلى جانب إخوتها وابنتها، بعدما دفعتها الحرب إلى رحلة نزوح جديدة بدأت من جنوب لبنان ولم تنتهِ بعد.
شوما، البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاما، جاءت إلى لبنان منذ سنوات للعمل في تنظيف المنازل، وكانت تعيش مع زوجها بين بلدتي صريفا ومعروب. لكن حياتها انقلبت بعدما تعرّض زوجها لحادث أثناء العمل، فعاد إلى بنغلاديش حيث فارق الحياة هناك، لتبقى وحيدة مع طفلتها فاطمة تواجه قسوة الحياة والنزوح.

في الفترة الأخيرة، كانت تعمل في مدينة النبطية قبل أن تشتعل الحرب، فاضطرت إلى النزوح نحو الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تابعت العمل في التنظيفات، لكن اتساع رقعة القصف أجبرها مجدداً على الفرار نحو منطقة "البيال"، حيث افترشت الأرض وأقامت خيمة متواضعة مع إخوتها وابنتها.

تقول شوما إن جمعيات بنغلادشية ولبنانية تقدّم لهم الطعام والمساعدات خلال الشهر، إلا أنها تواجه اليوم خطراً جديداً يتمثل بإمكانية استبعادها من المخيم لأنه مخصص للبنانيين فقط. وتطالب بالسماح لها بالبقاء، ولو لشهر واحد أو حتى انتهاء الحرب، ريثما تتمكن من إيجاد مكان آخر يأويها وابنتها.
وتوضح أنها حاولت استئجار منزل، لكن توقفها عن العمل بسبب الحرب جعلها عاجزة عن تأمين المال، في وقت أصبحت فيه المنازل نادرة نتيجة موجات النزوح الكبيرة، فيما ارتفعت الإيجارات بشكل يفوق قدرتها على الاحتمال.
ويُعدّ العمال الأجانب من الفئات الأكثر هشاشة خلال الحرب والنزوح في لبنان، إذ يعيش آلاف منهم ظروفاً إنسانية صعبة من دون وجود إحصاءات دقيقة لأعداد النازحين بينهم. كما يواجه كثيرون أوضاعاً اجتماعية ومعيشية قاسية، في ظل غياب خطط حكومية واضحة للتعامل مع مصيرهم، بينما يبقى دعم الجمعيات محدوداً وخجولاً، باستثناء بعض المساعدات الغذائية التي تؤمّنها سفارات بلدانهم.
وفي خيمة لا تقي حرّ الصيف ولا برد الشتاء، تنتظر شوما مع طفلتها نهاية حرب لا تعرف متى تنتهي، فيما تحاول أن تتمسك بما تبقّى لها من حياة، وسط مدينة مزدحمة بالنازحين والخوف والانتظار.
