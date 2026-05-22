نازحو الحرب على واجهة بيروت البحرية... خيام مؤقتة ومصير برسم الحكومة اللبنانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نازحو الحرب على واجهة بيروت البحرية... خيام مؤقتة ومصير برسم الحكومة اللبنانية
سبوتنيك عربي
منذ اندلاع الحرب في مارس/ آذار الماضي، ومع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع، نزح آلاف اللبنانيين من منازلهم... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
توزّع النازحون بين مراكز الإيواء، واستأجر بعضهم شققا في مناطق اعتُبرت أقل خطرا، فيما وجد آخرون في الواجهة البحرية لمدينة بيروت، وتحديدا منطقة البيال، ملاذا مؤقتًا لهم، فنصبوا الخيام على طول الساحل في ظروف معيشية قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، من كهرباء ومياه صالحة وحمامات وخدمات صحية.وصباح اليوم الاثنين، باشرت الدولة اللبنانية، بالتعاون مع بلدية بيروت وعدد من الجمعيات، عملية تنظيم الخيام المنتشرة على الواجهة البحرية، عبر نقلها من أراضٍ خاصة إلى أراضٍ تابعة لبلدية بيروت، إضافة إلى نصب خيام جديدة مقدّمة من البلدية، بهدف تجميع النازحين ضمن مساحة واحدة خاضعة لإدارة الدولة، ما يحوّل المنطقة عمليا إلى مخيم منظّم للنازحين.وقال عضو بلدية بيروت، محمد بالوظة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الخطة تتم بإشراف مجلس الوزراء ومحافظ مدينة بيروت، ونحن نحاول إحصاء أعداد اللبنانيين فقط على أراضي البلدية. أما كل أرض خاصة فنعمل على إخلائها ونقل النازحين إلى هنا، وإقامة مخيم نؤمن فيه كل مستلزماتهم من مأكل وملبس ومشرب، وهذه الخيام تراعي المعايير الإنسانية والصحية والسلامة".وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، قال بالوظة: "لديهم خياران، إما بالتنسيق مع الأمن العام لنقلهم إلى الحدود وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، أو التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن ممنوع البقاء هنا على أراضي البلدية".أما وليد حمدان، وهو أيضًا من النازحين، فقال: "نريد العدالة، يكفي نقلنا من مكان إلى آخر، فكل يوم هناك قرار جديد ونحن نجهل مصيرنا. التنظيم ووجود الدولة على الأرض أمر جيد، ولسنا أبدًا ضد هذه الخطوة".
14:51 GMT 22.05.2026
منذ اندلاع الحرب في مارس/ آذار الماضي، ومع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع، نزح آلاف اللبنانيين من منازلهم بحثا عن أماكن أكثر أمانا.
توزّع النازحون بين مراكز الإيواء، واستأجر بعضهم شققا في مناطق اعتُبرت أقل خطرا، فيما وجد آخرون في الواجهة البحرية لمدينة بيروت، وتحديدا منطقة البيال، ملاذا مؤقتًا لهم، فنصبوا الخيام على طول الساحل في ظروف معيشية قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، من كهرباء ومياه صالحة وحمامات وخدمات صحية.

ومنذ فترة، تحاول وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالتعاون مع الدولة نقل هؤلاء النازحين إلى المدينة الرياضية، حيث أُنشئت خيام جديدة لاستقبالهم، إلا أن عددا كبيرا منهم رفض الانتقال، معتبرًا أن ظروف المكان غير ملائمة.


وصباح اليوم الاثنين، باشرت الدولة اللبنانية، بالتعاون مع بلدية بيروت وعدد من الجمعيات، عملية تنظيم الخيام المنتشرة على الواجهة البحرية، عبر نقلها من أراضٍ خاصة إلى أراضٍ تابعة لبلدية بيروت، إضافة إلى نصب خيام جديدة مقدّمة من البلدية، بهدف تجميع النازحين ضمن مساحة واحدة خاضعة لإدارة الدولة، ما يحوّل المنطقة عمليا إلى مخيم منظّم للنازحين.
وخلال الأيام العشرة المقبلة، سيتم تجهيز الموقع الجديد بالخيام والمراحيض، إضافة إلى تأمين المأكل والمشرب والملبس للنازحين، ضمن خطة تقول الجهات المشرفة إنها تهدف إلى توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
وقال عضو بلدية بيروت، محمد بالوظة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الخطة تتم بإشراف مجلس الوزراء ومحافظ مدينة بيروت، ونحن نحاول إحصاء أعداد اللبنانيين فقط على أراضي البلدية. أما كل أرض خاصة فنعمل على إخلائها ونقل النازحين إلى هنا، وإقامة مخيم نؤمن فيه كل مستلزماتهم من مأكل وملبس ومشرب، وهذه الخيام تراعي المعايير الإنسانية والصحية والسلامة".
وأضاف: "منذ الآن وحتى فترة عشرة أيام سنكون قد أنهينا كل شيء، ولا نطلب من الناس الساكنين في الأطراف أن يأتوا إلى هنا، حيث أن المكان مخصص للناس الموجودين أساسا في المنطقة، والعمل يتم بكل انسيابية وتسهيل بالتعاون مع ضيوفنا النازحين، وإن شاء الله عندما تنتهي الحرب سيعودون إلى منازلهم".

وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، قال بالوظة: "لديهم خياران، إما بالتنسيق مع الأمن العام لنقلهم إلى الحدود وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، أو التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن ممنوع البقاء هنا على أراضي البلدية".
من جهته، قال مهدي عمر، أحد النازحين في البيال، لـ"سبوتنيك": "الخطوة ممتازة، وقد وعدونا بأن الدولة ستؤمن الأكل والشرب والحمامات، ويبقى فقط موضوع الكهرباء داخل الخيام".
أما وليد حمدان، وهو أيضًا من النازحين، فقال: "نريد العدالة، يكفي نقلنا من مكان إلى آخر، فكل يوم هناك قرار جديد ونحن نجهل مصيرنا. التنظيم ووجود الدولة على الأرض أمر جيد، ولسنا أبدًا ضد هذه الخطوة".
