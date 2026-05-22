هولندا تتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية... مقترح رسمي لحظر استيراد بضائع الضفة الغربية
أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها قدمت اقتراحا بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" في الضفة الغربية. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T13:30+0000
أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها قدمت اقتراحا بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" في الضفة الغربية.
وتحظر العقوبات المقترحة من قبل مجلس الوزراء الهولندي على المواطنين والكيانات القانونية الهولندية، داخل هولندا وخارجها، استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات، أو بيعها أو شرائها، أو تقديم خدمات الوساطة المتعلقة بها.
وتستند هولندا في قرارها إلى "القانون الدولي"، ويهدف مرسوم العقوبات المؤقتة، الذي رُفع إلى مجلس الدولة الهولندي لاتخاذ قرار عاجل بشأنه، إلى منع "الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي"، بحسب ما أفاد به مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
كما اتهمت هولندا إسرائيل بالاحتلال "غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان، مدعية أن توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين "يؤدي إلى تدهور مستمر في الوضع، مما يجعل حل الدولتين بعيد المنال".
وأكد مجلس الوزراء الهولندي، أن "هولندا لديها التزام دولي بعدم المساهمة في استمرار الاحتلال غير القانوني".