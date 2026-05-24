بوتين بمناسبة "يوم أفريقيا": روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع دول القارة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة إلى رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة إلى رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية التقليدية مع الدول الأفريقية، موضحا أن الدول الأفريقية حققت نجاحاً اقتصادياً واجتماعياً مبهراً.
وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "لقد حققت الدول الأفريقية نجاحاً باهراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في معالجة القضايا الملحة على الأجندة الدولية".

وأضاف: "تولي روسيا أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية التقليدية مع الدول الأفريقية".

وأشار رئيس الدولة الروسية إلى أن روسيا وأفريقيا تتحدان في رغبة واحدة لبناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب قائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، والتحرر من جميع أشكال التمييز والديكتاتورية.
وتابع في التهنئة: "أنا واثق من أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي ستعقد في موسكو في أكتوبر، ستساعدنا على تحديد آفاق جديدة لتطوير تعاون متبادل المنفعة بين بلدنا وشركائنا الأفارقة في مختلف المجالات" .

وأشار بوتين إلى أنه سيكون سعيداً برؤية القادة الأفارقة في موسكو.

واختتم الرئيس قائلاً: "أتمنى لكم جميعاً من صميم قلبي الصحة والعافية والنجاح في خدمتكم العامة، والسلام والازدهار لمواطنيكم".
