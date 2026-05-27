قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
سبوتنيك عربي
في تطور أقرب إلى أفلام الخيال العلمي "The Transformers"، كشفت شركة "Unitree" الصينية عن روبوت عملاق يمكن لصاحبه الركوب بداخله في مقعد يشبه مقعد السيارة.
جيهان لطفي سليمان
11:21 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 11:31 GMT 27.05.2026)
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في تطور أقرب إلى أفلام الخيال العلمي "The Transformers"، كشفت شركة "Unitree" الصينية عن روبوت عملاق يمكن لصاحبه الركوب بداخله في مقعد يشبه مقعد السيارة.
وكشفت الشركة الصينية عن روبوت عملاق قابل للتحول من وضعية السير على أربع أقدام إلى وضعية السير على قدمين مثل البشر، ويوصف بأنه "الميكا المتحول الحقيقي"، وبإمكان الراكب بداخله توجيهه وسياقته كمركبة مدنية.
الروبوت الجديد يدعى "جي دي 01"، ويبلغ ارتفاعه 2.8 أمتار، ويزن نحو 500 كيلوغرام مع الراكب بداخله، وتقدّر تقارير إعلامية سعره بأكثر من نصف مليون دولار.
ويتميز "جي دي 01" بقدرته الفائقة والقدرة على التنقل بثبات على الأرض الوعرة، وأظهر الفيديو الدعائي للروبوت قدرته المذهلة على تحطيم جدران خرسانية بضربة من ذراعه، وتقدّر مصادر إعلامية سعر الروبوت المتحول بأكثر من نصف مليون دولار.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال خبير الذكاء الاصطناعي د. محمود الروبي، إن "الروبوت العملاق الجديد يختلف جذريًا عن سابقيه، إذ طوّرته شركة متخصصة سابقًا في الروبوتات الصغيرة، وهو مصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم، ويتحول بسهولة من وضعية ثنائية إلى رباعية الأرجل، ما يمنحه ثباتًا وقدرة فائقة على عبور التضاريس الصعبة"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع استخدامه في الصناعة والإنقاذ والمجالات العسكرية".
وأوضح الروبي أنه "على الرغم من وجود قيادة بشرية لهذا الروبوت، فإن قدراته المذهلة تثير مخاوف تتعلق باستقلالية القرار الذكي، والمخاطر السيبرانية والفراغ التشريعي، مع إمكانية تحولها إلى أداة عسكرية أو أمنية".