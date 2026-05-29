https://sarabic.ae/20260529/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-اثنين-آخرين-جراء-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-بيلغورود-الروسية-1113879611.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على بيلغورود الروسية
مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مقر العمليات الإقليمي في مقاطعة بيلغورود، فجر اليوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء ضربة شنتها القوات الأوكرانية بطائرة مسيّرة على... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T22:59+0000
2026-05-29T22:59+0000
2026-05-29T22:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088799030_0:64:3082:1798_1920x0_80_0_0_b977593540630c068621df9d035398c0.jpg
وجاء في بيان لمقر العمليات: "في قرية أوكتيابرسكي، بمقاطعة بيلغورود، هاجمت طائرة مسيّرة سيارة. توفي رجلان في مكان الحادث متأثرين بجراحهما".وأضاف البيان أن رجلين آخرين أُصيبا بجروح ونُقلا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية أهدافًا مدنية في المناطق الحدودية الروسية بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي. وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260402/إصابة-12-شخصا-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-نتيجة-هجوم-إرهابي-شنته-القوات-الأوكرانية-1112233206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088799030_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_a1ad4328508e811664e1ac32c138255a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على بيلغورود الروسية
أفاد مقر العمليات الإقليمي في مقاطعة بيلغورود، فجر اليوم السبت، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء ضربة شنتها القوات الأوكرانية بطائرة مسيّرة على قرية أوكتيابرسكي في المقاطعة.
وجاء في بيان لمقر العمليات: "في قرية أوكتيابرسكي، بمقاطعة بيلغورود، هاجمت طائرة مسيّرة سيارة. توفي رجلان في مكان الحادث متأثرين بجراحهما".
وأضاف البيان أن رجلين آخرين أُصيبا بجروح ونُقلا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية أهدافًا مدنية في المناطق الحدودية الروسية
بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي. وردًا على ذلك، يشنّ الجيش الروسي ضربات جوية وبحرية وبرية دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، بالإضافة إلى ضربات بطائرات مسيّرة، تستهدف حصريًا المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.