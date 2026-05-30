السعودية توزع "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين بعد إتمام المناسك... فيديو
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات صيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج، جدة، المملكة العربية السعودية، 29 مايو/ أيار 2026
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، عبر فرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع "هدية خادم الحرمين الشريفين" المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز، من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.
وتتولى الفرق الميدانية التابعة للوزارة تنفيذ عملية التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية إلى الحجاج قبل عودتهم إلى بلدانهم.
وبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام نحو 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية، بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب العاملين المشاركين في موسم حج 1447هـ، ضمن برامجها المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.… pic.twitter.com/jxRo4ZlC0c— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 29, 2026
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها لخدمة ضيوف الرحمن ونشر كتاب الله وتعزيز الاستفادة من معاني القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن "التوزيع سيستمر خلال الأيام المقبلة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الهدية إلى أكبر عدد من الحجاج المغادرين".