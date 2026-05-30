السعودية توزع "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين بعد إتمام المناسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260530/السعودية-توزع-هدية-خادم-الحرمين-الشريفين-على-الحجاج-المغادرين-بعد-إتمام-المناسك-فيديو-1113883706.html
السعودية توزع "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين بعد إتمام المناسك... فيديو
السعودية توزع "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين بعد إتمام المناسك... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، عبر فرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع "هدية خادم الحرمين الشريفين" المقدمة من الملك سلمان... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T08:33+0000
2026-05-30T08:33+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113883549_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_b88b2d1575628c0c0ffc66c487f993a7.jpg
وتتولى الفرق الميدانية التابعة للوزارة تنفيذ عملية التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية إلى الحجاج قبل عودتهم إلى بلدانهم. وبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام نحو 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية، بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها لخدمة ضيوف الرحمن ونشر كتاب الله وتعزيز الاستفادة من معاني القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن "التوزيع سيستمر خلال الأيام المقبلة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الهدية إلى أكبر عدد من الحجاج المغادرين".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113883549_131:0:1178:785_1920x0_80_0_0_92b476b8947171a13daeef50c4ae43c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السعودية توزع "هدية خادم الحرمين الشريفين" على الحجاج المغادرين بعد إتمام المناسك... فيديو

08:33 GMT 30.05.2026
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات صيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج، جدة، المملكة العربية السعودية، 29 مايو/ أيار 2026
جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات صيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج، جدة، المملكة العربية السعودية، 29 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
تابعنا عبر
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، عبر فرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع "هدية خادم الحرمين الشريفين" المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز، من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.
وتتولى الفرق الميدانية التابعة للوزارة تنفيذ عملية التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية إلى الحجاج قبل عودتهم إلى بلدانهم.
وبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام نحو 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية، بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها لخدمة ضيوف الرحمن ونشر كتاب الله وتعزيز الاستفادة من معاني القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن "التوزيع سيستمر خلال الأيام المقبلة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الهدية إلى أكبر عدد من الحجاج المغادرين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала