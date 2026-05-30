من قمرة القيادة... طيار حربي يوثق مرافقته لطائرة بوتين في أجواء كازاخستان... فيديو
12:36 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 12:45 GMT 30.05.2026)
نشر طيار مقاتل مشاهد لمرافقة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى كازاخستان في مقطع فيديو يظهر الطائرة أثناء تحليقها على أنغام أغنية "الأرض الأم".
وتبين المشاهد قيام مجموعة من الطيارات الحربية بمرافقة بوتين في الأجواء الكازاخستانية، وكتب الطيار تعليقًا على المقطع: "كنا أول من استقبل رئيس روسيا الاتحادية".
📹طيار مقاتل ينشر مشاهد لمرافقة طائرة بوتين خلال زيارته إلى كازاخستان مقطع فيديو يُظهر الطائرة أثناء تحليقها على أنغام أغنية "الأرض الأم".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 30, 2026
وكتب الطيار تعليقًا على المقطع: "كنا أول من استقبل رئيس روسيا الاتحادية". pic.twitter.com/RH6m1Zrg5C
ودّع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مطار العاصمة أستانا، يوم أمس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اختتم زيارته الرسمية إلى كازاخستان، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني.
وجاء في البيان: "ودّع قاسم جومارت توكاييف في مطار العاصمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اختتم زيارته الرسمية إلى كازاخستان".