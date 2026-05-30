https://sarabic.ae/20260530/يعادل-رقم-برشلونة-القياسي-باريس-سان-جيرمان-يفوز-بدوري-الأبطال-بعد-تغلبه-على-أرسنال-الإنجليزي-1113902843.html
يعادل رقم برشلونة القياسي.. باريس سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي
يعادل رقم برشلونة القياسي.. باريس سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي
سبوتنيك عربي
تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، من معادلة الرقم التهديفي التاريخي لفريق واحد خلال موسم واحد لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفا في... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T21:03+0000
2026-05-30T21:03+0000
2026-05-30T21:03+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
نادي أرسنال
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101175554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_733915c07b32740eb85a0da322ce1ba3.jpg
ونجح المهاجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، من تسجيل هدف تعادل سان جيرمان من ضربة ركلة جزاء في الدقيقة 65، بعدما تقدم أرسنال عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.ويشار إلى أن ديمبلي سجل هدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال خلال 13 مباراة بقميص فريقه الفرنسي، الذي يحمل لقب المسابقة العام الماضي.واحتضن ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لآخر، فيما انتهت المباراة بضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق الفرنسي.
https://sarabic.ae/20250713/تشيلسي-يسحق-باريس-سان-جيرمان-بثلاثية-ويتوج-بلقب-أول-نسخة-معدلة-لكأس-العالم-للأندية-1102660826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101175554_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_d06a9acbad6085bfcc89e26d4098af27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي باريس سان جيرمان, نادي أرسنال, الأخبار, رياضة
نادي باريس سان جيرمان, نادي أرسنال, الأخبار, رياضة
يعادل رقم برشلونة القياسي.. باريس سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي
تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، من معادلة الرقم التهديفي التاريخي لفريق واحد خلال موسم واحد لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفا في نهائي المسابقة ضد أرسنال الإنجليزي.
ونجح المهاجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، من تسجيل هدف تعادل سان جيرمان من ضربة ركلة جزاء في الدقيقة 65، بعدما تقدم أرسنال عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.
ويعد هدف ديمبلي هو الهدف رقم 45 للفريق الباريسي هذا الموسم في دوري الأبطال ليعادل بذلك ما حققه برشلونة الإسباني في موسم 1999-2000.
ويشار إلى أن ديمبلي سجل هدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال
خلال 13 مباراة بقميص فريقه الفرنسي، الذي يحمل لقب المسابقة العام الماضي.
واحتضن ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان
وأرسنال، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لآخر، فيما انتهت المباراة بضربات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق الفرنسي.