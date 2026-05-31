إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260531/إعلام-إيران-تعتزم-إدخال-تعديلات-جديدة-على-مسودة-نص-مذكرة-التفاهم-مع-الولايات-المتحدة-1113923886.html
إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T21:44+0000
2026-05-31T21:44+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_0:17:1185:684_1920x0_80_0_0_483bce3723d4da20026b6e4d53eb3190.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، تعليقا على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تعديلات جديدة على نص المسودة الحالي: "لا يزال تبادل النصوص مستمرًا، وستُدخل إيران تعديلاتها الخاصة، ولم يُحسم الأمر بعد".وأضافت أن "المعيار بالنسبة لإيران هو نصٌّ نقبله نحن، وتطبيق ترامب للتعديلات لا يعني قبول إيران لها".وأكدت أن "إيران مستعدة بالكامل أيضًا لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260531/إعلام-تبادل-الرسائل-بين-إيران-وأمريكا-بشأن-نص-مسودة-التفاهم-المحتمل-لا-يزال-مستمرا-1113910518.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_132:0:1185:790_1920x0_80_0_0_a37b0dd81ca0b2130635aa3cd32b6389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

21:44 GMT 31.05.2026
© REUTERS Dmitri Lovetskyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
© REUTERS Dmitri Lovetsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، تعليقا على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تعديلات جديدة على نص المسودة الحالي: "لا يزال تبادل النصوص مستمرًا، وستُدخل إيران تعديلاتها الخاصة، ولم يُحسم الأمر بعد".
وأضافت أن "المعيار بالنسبة لإيران هو نصٌّ نقبله نحن، وتطبيق ترامب للتعديلات لا يعني قبول إيران لها".
وأكدت أن "إيران مستعدة بالكامل أيضًا لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
إعلام: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا
12:53 GMT
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала