إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، تعليقا على تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تعديلات جديدة على نص المسودة الحالي: "لا يزال تبادل النصوص مستمرًا، وستُدخل إيران تعديلاتها الخاصة، ولم يُحسم الأمر بعد".وأضافت أن "المعيار بالنسبة لإيران هو نصٌّ نقبله نحن، وتطبيق ترامب للتعديلات لا يعني قبول إيران لها".وأكدت أن "إيران مستعدة بالكامل أيضًا لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
