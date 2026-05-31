سلاح بحري جديد لإيران.. الحرس الثوري يكشف عن زورق قادر على ضرب أهداف بعيدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
سلاح بحري جديد لإيران.. الحرس الثوري يكشف عن زورق قادر على ضرب أهداف بعيدة
كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجوم سريع جديد، خلال فعالية أُقيمت في ساحة "انقلاب" بالعاصمة طهران. 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أمس السبت، أن الزورق الجديد "مزود بمنظومة قادرة على إطلاق صاروخين من طراز "كروز" البحري، يصل مداهما إلى 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرة على المناورة والعمل في أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار". ويأتي الكشف عن الزورق في إطار تطوير القدرات البحرية الإيرانية، إذ تعتمد طهران على إستراتيجية بحرية غير متكافئة تقوم على استخدام زوارق صاروخية سريعة وقاذفات متنقلة يتم إخفاؤها داخل أنفاق ومنشآت تحت الأرض لتعزيز قدرتها على البقاء والانتشار.وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.
06:13 GMT 31.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجوم سريع جديد، خلال فعالية أُقيمت في ساحة "انقلاب" بالعاصمة طهران.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أمس السبت، أن الزورق الجديد "مزود بمنظومة قادرة على إطلاق صاروخين من طراز "كروز" البحري، يصل مداهما إلى 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرة على المناورة والعمل في أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار".
ويأتي الكشف عن الزورق في إطار تطوير القدرات البحرية الإيرانية، إذ تعتمد طهران على إستراتيجية بحرية غير متكافئة تقوم على استخدام زوارق صاروخية سريعة وقاذفات متنقلة يتم إخفاؤها داخل أنفاق ومنشآت تحت الأرض لتعزيز قدرتها على البقاء والانتشار.
وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.
الحرس الثوري: عبور 20 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
أمس, 17:38 GMT
وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.
