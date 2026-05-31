سلاح بحري جديد لإيران.. الحرس الثوري يكشف عن زورق قادر على ضرب أهداف بعيدة

كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجوم سريع جديد، خلال فعالية أُقيمت في ساحة "انقلاب" بالعاصمة طهران. 31.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أمس السبت، أن الزورق الجديد "مزود بمنظومة قادرة على إطلاق صاروخين من طراز "كروز" البحري، يصل مداهما إلى 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرة على المناورة والعمل في أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار". ويأتي الكشف عن الزورق في إطار تطوير القدرات البحرية الإيرانية، إذ تعتمد طهران على إستراتيجية بحرية غير متكافئة تقوم على استخدام زوارق صاروخية سريعة وقاذفات متنقلة يتم إخفاؤها داخل أنفاق ومنشآت تحت الأرض لتعزيز قدرتها على البقاء والانتشار.وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.

