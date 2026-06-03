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العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:21+0000
2026-06-03T14:21+0000
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وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء.وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
https://sarabic.ae/20260602/فصيل-عراقي-ثان-يعلن-تسليم-السلاح-للدولة-وفك-الارتباط-بـالحشد-الشعبي-1113962873.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق

العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة

14:21 GMT 03.06.2026
© Photo / x.comرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع ممثلين لفصائل مسلحة عراقية لبحث قضية حصر السلاح بيد الدولة
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع ممثلين لفصائل مسلحة عراقية لبحث قضية حصر السلاح بيد الدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Photo / x.com
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء.
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
حصر السلاح أمام الاختبار... هل تنجح حكومة الزيدي في حسم أخطر ملفات العراق؟
19 مايو, 12:00 GMT
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
فصيل عراقي ثان يعلن تسليم السلاح للدولة وفك الارتباط بـ"الحشد الشعبي"
أمس, 12:59 GMT
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
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