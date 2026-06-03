https://sarabic.ae/20260603/العراق-يشكل-لجنة-لتنفيذ-خطة-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1114004488.html
العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء.وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق.
https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html
https://sarabic.ae/20260602/فصيل-عراقي-ثان-يعلن-تسليم-السلاح-للدولة-وفك-الارتباط-بـالحشد-الشعبي-1113962873.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق
العراق يشكل لجنة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار
الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وثمن الزيدي مواقف قادة الفصائل الداعمة لتوجهات الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وحصر السلاح تحت سلطة الدولة والانخراط ضمن منظومة القوات المسلحة العراقية بقيادة القائد العام.
كما أشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية
الداعمة لأمن البلاد.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة الجديدة على إعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح وتعزيز سلطة القانون، بما ينسجم مع الدستور ويهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في العراق
.