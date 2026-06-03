صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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البرنامج الصباحي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
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29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
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27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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16:03 GMT
30 د
من الملعب
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https://sarabic.ae/20260603/صور-مميزة-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026--1113987624.html
صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، لفعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 الذي افتتح، صباح اليوم الأربعاء، في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

08:34 GMT 03.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، لفعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 الذي افتتح، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ ويستمر بين 3-6 يونيو/ حزيران الحالي.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة تظهر فتاة مشاركة في المنتدى وخلفها لافتة تحمل شعار المنتدى واسمه.

لقطة تظهر فتاة مشاركة في المنتدى وخلفها لافتة تحمل شعار المنتدى واسمه. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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لقطة تظهر فتاة مشاركة في المنتدى وخلفها لافتة تحمل شعار المنتدى واسمه.

© Photo / Roscongress/Kirill Kazachkov

صورة تظهر الطريق المؤدية إلى المكان الذي يقام فيه المنتدى، حيث تظهر أعلام الدول المشاركة على جانب الطريق.

صورة تظهر الطريق المؤدية إلى المكان الذي يقام فيه المنتدى، حيث تظهر أعلام الدول المشاركة على جانب الطريق. - سبوتنيك عربي
2/13
© Photo / Roscongress/Kirill Kazachkov

صورة تظهر الطريق المؤدية إلى المكان الذي يقام فيه المنتدى، حيث تظهر أعلام الدول المشاركة على جانب الطريق.

© Photo / Roscongress/Evgeny Reutov

من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. - سبوتنيك عربي
3/13
© Photo / Roscongress/Evgeny Reutov

من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون خليجيون في المنتدى يتجولون بين أجنحة المنتدى.

مشاركون خليجيون في المنتدى يتجولون بين أجنحة المنتدى. - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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مشاركون خليجيون في المنتدى يتجولون بين أجنحة المنتدى.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أعلام تحمل شعارات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبرغ.

أعلام تحمل شعارات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أعلام تحمل شعارات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

جانب من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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جانب من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

تصميم لافت يثير إعجاب الزوار، للبنك الروسي VTB

تصميم لافت يثير إعجاب الزوار، للبنك الروسي VTB - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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تصميم لافت يثير إعجاب الزوار، للبنك الروسي VTB

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تتجول بين أقسام المنتدى بين صور معلقة على الجدران.

سيدة تتجول بين أقسام المنتدى بين صور معلقة على الجدران. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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سيدة تتجول بين أقسام المنتدى بين صور معلقة على الجدران.

© Photo / Roscongress/

أحد أقسام المنتدى تظهر فيها لوحة جدارية مرسوم عليها العلم الروسي.

أحد أقسام المنتدى تظهر فيها لوحة جدارية مرسوم عليها العلم الروسي. - سبوتنيك عربي
9/13
© Photo / Roscongress/

أحد أقسام المنتدى تظهر فيها لوحة جدارية مرسوم عليها العلم الروسي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

لافتة تحمل شعار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مطار "بولكوفو" في مدينة سانت بطرسبرغ.

لافتة تحمل شعار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مطار &quot;بولكوفو&quot; في مدينة سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Alexei Danichev
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لافتة تحمل شعار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مطار "بولكوفو" في مدينة سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال التقاط صور تذكارية للمشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

خلال التقاط صور تذكارية للمشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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خلال التقاط صور تذكارية للمشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من أحد أجنحة المنتدى يظهر فيها روبوتًا يقف إلى جانب سيارة بيضاء فارهة.

صورة من أحد أجنحة المنتدى يظهر فيها روبوتًا يقف إلى جانب سيارة بيضاء فارهة. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صورة من أحد أجنحة المنتدى يظهر فيها روبوتًا يقف إلى جانب سيارة بيضاء فارهة.

© Photo / Roscongress/Sergey Konkov

رجلان يقفان أمام لوحة جدارية ضخمة لإحدى السباحات الروسيات .

رجلان يقفان أمام لوحة جدارية ضخمة لإحدى السباحات الروسيات . - سبوتنيك عربي
13/13
© Photo / Roscongress/Sergey Konkov

رجلان يقفان أمام لوحة جدارية ضخمة لإحدى السباحات الروسيات .

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