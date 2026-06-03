https://sarabic.ae/20260603/صور-مميزة-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026--1113987624.html
صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، لفعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 الذي افتتح، صباح اليوم الأربعاء، في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T08:34+0000
2026-06-03T08:34+0000
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صور
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
صور مميزة من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، لفعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 الذي افتتح، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ ويستمر بين 3-6 يونيو/ حزيران الحالي.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
لقطة تظهر فتاة مشاركة في المنتدى وخلفها لافتة تحمل شعار المنتدى واسمه.
لقطة تظهر فتاة مشاركة في المنتدى وخلفها لافتة تحمل شعار المنتدى واسمه.
© Photo / Roscongress/Kirill Kazachkov
صورة تظهر الطريق المؤدية إلى المكان الذي يقام فيه المنتدى، حيث تظهر أعلام الدول المشاركة على جانب الطريق.
صورة تظهر الطريق المؤدية إلى المكان الذي يقام فيه المنتدى، حيث تظهر أعلام الدول المشاركة على جانب الطريق.
من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
مشاركون خليجيون في المنتدى يتجولون بين أجنحة المنتدى.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
أعلام تحمل شعارات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبرغ.
أعلام تحمل شعارات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ساحة القديس إسحاق في مدينة سانت بطرسبرغ.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
جانب من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
جانب من فعاليات اليوم الأول لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
تصميم لافت يثير إعجاب الزوار، للبنك الروسي VTB
سيدة تتجول بين أقسام المنتدى بين صور معلقة على الجدران.
© Photo / Roscongress/
أحد أقسام المنتدى تظهر فيها لوحة جدارية مرسوم عليها العلم الروسي.
أحد أقسام المنتدى تظهر فيها لوحة جدارية مرسوم عليها العلم الروسي.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
لافتة تحمل شعار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مطار "بولكوفو" في مدينة سانت بطرسبرغ.
لافتة تحمل شعار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مطار "بولكوفو" في مدينة سانت بطرسبرغ.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
خلال التقاط صور تذكارية للمشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
خلال التقاط صور تذكارية للمشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة من أحد أجنحة المنتدى يظهر فيها روبوتًا يقف إلى جانب سيارة بيضاء فارهة.
صورة من أحد أجنحة المنتدى يظهر فيها روبوتًا يقف إلى جانب سيارة بيضاء فارهة.
رجلان يقفان أمام لوحة جدارية ضخمة لإحدى السباحات الروسيات .