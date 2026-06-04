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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
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افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليدا لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليدا لإرثهم ودورهم في لبنان
سبوتنيك عربي
افتُتح في مقبرة "مار متر" الأرثوذكسية التابعة لكنيسة القديس ديمتريوس في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، النصب التذكاري المخصص للضباط... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:36+0000
2026-06-04T15:36+0000
لبنان
روسيا
نصب تذكاري
ضباط روس
تقارير سبوتنيك
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وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن السفارة الروسية والجالية الروسية في لبنان، في ما ترأس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لدى بطريركية أنطاكية وسائر المشرق الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف)، بمشاركة المتقدم في الكهنة الأب ديمتري خوري، صلاة تأبينية (باناخيدا) لراحة نفوس الجنود والضباط الراحلين.ومن بين الأسماء التي يخلّدها النصب، الجنرال إدوارد كارلوفيتش هيرمونيوس، كبير صُنّاع السلاح في الإمبراطورية الروسية، ونائب الأميرال أندريه ماكسيموفيتش لازاريف، والعقيد فيودور تروفيموفيتش زفيريف، والعقيد قسطنطين نيكولايفيتش ستاروسكولسكي، والعقيد بافيل ألكسندروفيتش سوكولوف، إلى جانب عدد من الضباط الروس الذين وجدوا مثواهم الأخير في لبنان.وفي هذا السياق، قال المستشار في السفارة الروسية في لبنان قسطنطين ميلنيكوف لـ"سبوتنيك": "لا مستقبل من دون تاريخ، والنسيان يشكّل مؤشرًا سلبيًا لأي شعب"، مؤكدًا أن "إنشاء هذا النصب لا يرتبط بمناسبة عابرة، بل يندرج ضمن عمل متواصل يهدف إلى حفظ الذاكرة التاريخية".وأوضح أن "القائمين على المشروع تمكنوا من جمع قائمة واسعة بأسماء الضباط الروس المدفونين في لبنان وتوحيدها في مكان واحد"، لافتاً إلى أن "جزءًا من الجدار التذكاري تُرك فارغًا عمداً لإفساح المجال أمام الباحثين والأجيال المقبلة لإضافة أسماء جديدة قد تكشفها الدراسات والأبحاث التاريخية مستقبلاً".وأضاف: "الهدف من النصب هو جمع ذكرى إسهامات الضباط الروس في لبنان في مكان واحد"، مشيراً إلى أن "هؤلاء يستحقون التقدير ليس فقط في روسيا، بل أيضاً في لبنان، ولا سيما أن من بينهم ستة ضباط حائزين على وسام القديس جاورجيوس، أحد أرفع الأوسمة العسكرية الروسية".وأكد ميلنيكوف أن "عددًا من هؤلاء الضباط أسهموا في نهضة لبنان وتطوره، موضحًا أن بدايات الجمعية الجغرافية ودائرة المساحة العقارية (السجل العقاري) في لبنان ارتبطت بضباط روس عملوا في هذه المجالات، وأن الأرشيف اللبناني لا يزال يحتفظ بآثار هذا الحضور من خلال الوثائق والتواقيع والكتابات باللغة الروسية".وأضاف: "تكريم الضباط والجنود الروس الذين وصلوا إلى لبنان بعد الثورة البلشفية يحمل دلالة رمزية تؤكد تمسك روسيا بهويتها التاريخية والثقافية"، مشيرًا إلى أن "هذه الهوية متجذرة في وجدان الشعب الروسي، وأن محاولات طمسها أو إضعافها لن تحقق أهدافها".
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لبنان, روسيا, نصب تذكاري, ضباط روس, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, روسيا, نصب تذكاري, ضباط روس, تقارير سبوتنيك, حصري

افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليدا لإرثهم ودورهم في لبنان

15:36 GMT 04.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayافتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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افتُتح في مقبرة "مار متر" الأرثوذكسية التابعة لكنيسة القديس ديمتريوس في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، النصب التذكاري المخصص للضباط الروس الذين غادروا بلادهم عقب الثورة الروسية واستقروا في لبنان، حيث أنهوا مسيرة حياتهم ودفنوا على أرضه.
وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن السفارة الروسية والجالية الروسية في لبنان، في ما ترأس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لدى بطريركية أنطاكية وسائر المشرق الأرشمندريت فيليب (فاسيلتسيف)، بمشاركة المتقدم في الكهنة الأب ديمتري خوري، صلاة تأبينية (باناخيدا) لراحة نفوس الجنود والضباط الراحلين.

وأُقيم النصب في مقبرة "مار متر" التابعة لكنيسة القديس العظيم في الشهداء ديمتريوس، تخليدًا لذكرى الضباط الروس الذين قادتهم الظروف التاريخية إلى العيش بعيدًا عن وطنهم، وتركوا بصمات في لبنان خلال سنوات إقامتهم فيه.

ومن بين الأسماء التي يخلّدها النصب، الجنرال إدوارد كارلوفيتش هيرمونيوس، كبير صُنّاع السلاح في الإمبراطورية الروسية، ونائب الأميرال أندريه ماكسيموفيتش لازاريف، والعقيد فيودور تروفيموفيتش زفيريف، والعقيد قسطنطين نيكولايفيتش ستاروسكولسكي، والعقيد بافيل ألكسندروفيتش سوكولوف، إلى جانب عدد من الضباط الروس الذين وجدوا مثواهم الأخير في لبنان.
وفي هذا السياق، قال المستشار في السفارة الروسية في لبنان قسطنطين ميلنيكوف لـ"سبوتنيك": "لا مستقبل من دون تاريخ، والنسيان يشكّل مؤشرًا سلبيًا لأي شعب"، مؤكدًا أن "إنشاء هذا النصب لا يرتبط بمناسبة عابرة، بل يندرج ضمن عمل متواصل يهدف إلى حفظ الذاكرة التاريخية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayافتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأوضح أن "القائمين على المشروع تمكنوا من جمع قائمة واسعة بأسماء الضباط الروس المدفونين في لبنان وتوحيدها في مكان واحد"، لافتاً إلى أن "جزءًا من الجدار التذكاري تُرك فارغًا عمداً لإفساح المجال أمام الباحثين والأجيال المقبلة لإضافة أسماء جديدة قد تكشفها الدراسات والأبحاث التاريخية مستقبلاً".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayافتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "الهدف من النصب هو جمع ذكرى إسهامات الضباط الروس في لبنان في مكان واحد"، مشيراً إلى أن "هؤلاء يستحقون التقدير ليس فقط في روسيا، بل أيضاً في لبنان، ولا سيما أن من بينهم ستة ضباط حائزين على وسام القديس جاورجيوس، أحد أرفع الأوسمة العسكرية الروسية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayافتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد ميلنيكوف أن "عددًا من هؤلاء الضباط أسهموا في نهضة لبنان وتطوره، موضحًا أن بدايات الجمعية الجغرافية ودائرة المساحة العقارية (السجل العقاري) في لبنان ارتبطت بضباط روس عملوا في هذه المجالات، وأن الأرشيف اللبناني لا يزال يحتفظ بآثار هذا الحضور من خلال الوثائق والتواقيع والكتابات باللغة الروسية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayافتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
افتتاح نصب تذكاري للضباط الروس في بيروت تخليداً لإرثهم ودورهم في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، قال رئيس النادي التاريخي في البيت الروسي الدكتور طوني معلوف: "روسيا معروفة بحرصها على حفظ تاريخها وتكريم أبطالها مهما طال الزمن"، معتبراً أن "افتتاح النصب التذكاري يشكل تأكيداً على هذا النهج، خصوصاً في ظل ما وصفه بالصراعات والضغوط التي تتعرض لها روسيا على الساحة الدولية".
وأضاف: "تكريم الضباط والجنود الروس الذين وصلوا إلى لبنان بعد الثورة البلشفية يحمل دلالة رمزية تؤكد تمسك روسيا بهويتها التاريخية والثقافية"، مشيرًا إلى أن "هذه الهوية متجذرة في وجدان الشعب الروسي، وأن محاولات طمسها أو إضعافها لن تحقق أهدافها".
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