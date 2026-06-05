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بوتين: حصة الروبل في العمليات التصديرية لروسيا تبلغ 65%
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بوتين: حصة الروبل في العمليات التصديرية لروسيا تبلغ 65%
بوتين: حصة الروبل في العمليات التصديرية لروسيا تبلغ 65%
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستخدم العملات الوطنية بشكل أساسي في علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين؛ حيث بلغت حصة الروبل في... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T14:15+0000
2026-06-05T14:48+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "تستخدم روسيا عمليًا العملات الوطنية بشكل أساسي في علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين. وبالتالي، تبلغ حصة الروبل في معاملات التصدير لدينا اليوم 65%، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الصادرات".ونوه إلى أن "عجز الموازنة الروسية قد يرتفع، لكنه سيظل أقل من مثيله في الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أنه "على عكس روسيا، يعاني الغرب من ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة".كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تواصل بلاده تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يجب علينا بالتأكيد أن نعزز علاقاتنا مع الشركاء الأجانب".ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو من هذا العام. وتُعدّ وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي الرئيس للمنتدى.
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العالم, روسيا, أخبار روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
العالم, روسيا, أخبار روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

بوتين: حصة الروبل في العمليات التصديرية لروسيا تبلغ 65%

14:15 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 14:48 GMT 05.06.2026)
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بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تستخدم العملات الوطنية بشكل أساسي في علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين؛ حيث بلغت حصة الروبل في معاملات التصدير 65%.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026: "تستخدم روسيا عمليًا العملات الوطنية بشكل أساسي في علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين. وبالتالي، تبلغ حصة الروبل في معاملات التصدير لدينا اليوم 65%، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الصادرات".
ونوه إلى أن "عجز الموازنة الروسية قد يرتفع، لكنه سيظل أقل من مثيله في الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أنه "على عكس روسيا، يعاني الغرب من ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة".
وبالنسبة للتطور التكنولوجي أن التطور التكنولوجي لم يعد حكرا على الدول الغربية، وقال بوتين: "كانت دول أخرى تنظر إلى الغرب كمصدر للتطور التكنولوجي. لكن هذا الوضع تغير أيضاً. فقد زادت دول البريكس صادراتها من التكنولوجيا المتقدمة بشكل ملحوظ، حيث تمتلك الصين حالياً أكبر عدد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتمتع روسيا بآفاق واعدة جداً في هذا المجال".
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تواصل بلاده تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يجب علينا بالتأكيد أن نعزز علاقاتنا مع الشركاء الأجانب".
وتوه إلى أن "الدولة القوية ذات السيادة لا يمكن أن تكون منغلقة على نفسها"، وأشار الرئيس الروسي إلى "ضرورة أن تنتج روسيا السلع الحيوية محلياً، مع تجنب العزلة والعمل بدلاً من ذلك على توسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب".

ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو من هذا العام. وتُعدّ وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي الرئيس للمنتدى.
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