https://sarabic.ae/20260605/بوتين-يشيد-بالعلاقات-مع-مصر-وتوقيع-30-اتفاقية-بين-روسيا-والسعودية-1114088487.html

بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر... وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية

بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر... وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية

سبوتنيك عربي

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العلاقات الروسية المصرية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بالصديق المقرب. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T13:27+0000

2026-06-05T13:27+0000

2026-06-05T13:27+0000

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بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية سبوتنيك عربي بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية

وقال بوتين: نقدر عاليًا دور الرئيس السيسي في محاولات تسوية الأزمات بالشرق الأوسط، في إيران والأزمة الفلسطينية.وأكد الرئيس بوتين أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء ذوي الأولوية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأكد أن إشادة الرئيس الروسي بالتطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات، تعكس وجود إرادة سياسية مشتركة لدفع التعاون نحو المزيد من التقدم، خاصة أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وتشمل مختلف المجالات. وأوضح أن التعاون بين البلدين تجسد في مشروعات كبرى، أبرزها محطة الضبعة النووية، إلى جانب المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.توقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليمأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أن روسيا والسعودية ستوقعان 30 اتفاقية تعاون في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والتعليم.وخلال جلسة بعنوان "الاقتصاد العالمي... من المواجهة إلى التعاون"، أفاد رئيس الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأن هذه الخطوة جاءت بعد توقيع 90 اتفاقية قبل عدة أشهر في الرياض خلال زيارة الوفد الروسي إلى المملكة.وذكر الكاتب الاقتصادي السعودي، أحمد السالم، أن "العلاقات السعودية - الروسية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى ارتفاع التبادل التجاري من 3 مليارات دولار إلى هدف 10 مليارات دولار، مع توقيع 30 اتفاقية مؤخرًا في مجالات النفط والسياحة والتعليم والتكنولوجيا.وأوضح السالم أن "رؤية السعودية تعكس تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع جميع الأقطاب الكبرى، دون استبدال طرف بآخر، بل لتحقيق مصالحها".المرشد الإيراني يؤكد أن طهران ماضية في مواقفها السياسية ولن تتراجع أمام محاولات زعزعة استقرار البلادشدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل".وفي رسالة وجهها بمناسبة عيد الغدير، اعتبر أن "نظام الهيمنة" يسعى إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم، مضيفًا أن إسرائيل تمثل "قاعدة عسكرية صنعها هذا النظام" في المنطقة. ودعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات.وأشار إلى أن "الدستور يؤكد ذلك، وأيضًا الشعب الإيراني الذي يطالب قادته بالاستمرار في المقاومة"، موضحًا أن "المرونة التكتيكية لازمة لتحقيق السلام، لكن أي اتفاق مع أمريكا سيكون مؤقتًا بسبب الصراع الوجودي مع إسرائيل".الحرب على إيران وارتفاع الوقود يضغطان على ميزانية الجيش الأمريكي ويهددان خطط التدريب والانتشارأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي يواجه ضغوطًا مالية بسبب الحرب على إيران وعمليات الحدود وارتفاع سعر الوقود.وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي إن ارتفاع أسعار الوقود أثر على خطط التدريب العسكري، فضلًا عن تأثيره على كُلف نقل الأفراد والإمدادات والمعدات. وأوضحوا أن الجيش أصدر توجيهات للقيادات لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الموارد.وأوضح أن هذه التحركات العسكرية تنعكس مباشرة على أسعار النفط في المنطقة، خاصة مع تهديد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي لطلب ميزانية إضافية، لكن الكونغرس اعترض عليها معتبرًا أنها تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي.الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقاتاتفقت الجزائر وسوريا على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين، خلال مباحثات جمعت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني.بدأت زيارة الشيباني إلى الجزائر بمحادثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، لاستعراض واقع العلاقات وبحث سبل تطويرها وتعزيزها.وبحث الجانبان آفاق الارتقاء بالتعاون المشترك، مؤكدين حرصهما على الدفع بالشراكة الثنائية نحو مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن هذا الهاجس الأمني يمثل أحد أبرز دوافع التقارب الحالي بين دمشق والجزائر، معتبرًا أن دمشق تسعى، في ظل الأزمة الطاقية العالمية بعد الحرب، إلى تحقيق مزيد من الانفتاح وإعادة هيكلة علاقاتها العربية.

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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