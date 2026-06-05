https://sarabic.ae/20260605/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-قانون-بشأن-فرض-عقوبات-على-روسيا-1114070885.html
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسيا
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
أظهرت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إقرار مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T02:25+0000
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ووفقًا لبث الجلسة، فقد حظي مشروع القانون بالدعم اللازم لإقراره بأغلبية بسيطة من المشرعين.وينص مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل/نيسان من العام الماضي، على إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، ويجدد تفويض الرئيس الأمريكي بنقل المعدات الدفاعية على سبيل الإعارة أو التأجير إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا.كما يمدد مشروع القانون حتى نهاية عام 2027 تفويض وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" لتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن والاستخبارات، ويلزم وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لتعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة حرس الحدود في دول البلطيق.ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية تقييم الوضع في العلاقات الروسية الأوكرانية، واتخاذ إجراءات تقييدية بناءً على هذا التحليل، بما في ذلك فرض عقوبات، وتجميد الأصول، وفرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات.ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي لم يعرب بعد عن موقفه بهذا الشأن.ويُذكر أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول غير الصديقة في ممارستها منذ عدة سنوات وتواصل تشديدها. كما أُعرب في الغرب مرارًا عن آراء تفيد بأن هذه الإجراءات التقييدية غير فعالة.
https://sarabic.ae/20260428/موسكو-روسيا-تطور-أدوات-اقتصادية-ردا-على-حزمة-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1112939236.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسيا
أظهرت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إقرار مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.
ووفقًا لبث الجلسة، فقد حظي مشروع القانون بالدعم اللازم لإقراره بأغلبية بسيطة من المشرعين.
وينص مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل/نيسان من العام الماضي، على إنشاء صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، ويجدد تفويض الرئيس الأمريكي بنقل المعدات الدفاعية على سبيل الإعارة أو التأجير إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا.
كما يمدد مشروع القانون حتى نهاية عام 2027 تفويض وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" لتقديم المساعدات لكييف في مجالي الأمن والاستخبارات، ويلزم وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لتعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة حرس الحدود في دول البلطيق.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية تقييم الوضع في العلاقات الروسية الأوكرانية، واتخاذ إجراءات تقييدية بناءً على هذا التحليل، بما في ذلك فرض عقوبات، وتجميد الأصول، وفرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات.
ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي لم يعرب بعد عن موقفه بهذا الشأن.
ويُذكر أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات
التي بدأت الدول غير الصديقة في ممارستها منذ عدة سنوات وتواصل تشديدها. كما أُعرب في الغرب مرارًا عن آراء تفيد بأن هذه الإجراءات التقييدية غير فعالة.