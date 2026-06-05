بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026

منصة عمل شركة "روساتوم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
منصة عمل شركة "روساتوم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة تظهر فتاة في الجناح التابع لجمهورية تتارستان، وهي بجانب أحد روبوتات التوصيل.
صورة تظهر فتاة في الجناح التابع لجمهورية تتارستان، وهي بجانب أحد روبوتات التوصيل.
صورة تظهر ذراعا روبوتية متطورة تمسك بهاتف ذكي، ضمن الأجنحة التقنية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتبرز في الخلفية شاشات دائرية رقمية ضخمة ونموذج لطائرة حمراء.
صورة تظهر ذراعا روبوتية متطورة تمسك بهاتف ذكي، ضمن الأجنحة التقنية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتبرز في الخلفية شاشات دائرية رقمية ضخمة ونموذج لطائرة حمراء.
أحد أعضاء فرقة "بورانوفسكي بابوشكي للفولكلور"، يلعب البولينج في معرض أقيم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
أحد أعضاء فرقة "بورانوفسكي بابوشكي للفولكلور"، يلعب البولينج في معرض أقيم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
صورة تظهر أحد المشاركين يسير أمام شاشات ضخمة تعرض عرضًا رقميًا متطورًا، لراقصة باليه.
صورة تظهر أحد المشاركين يسير أمام شاشات ضخمة تعرض عرضًا رقميًا متطورًا، لراقصة باليه.
فتاتان تقومان برسم شخصين وهما يجلسان امامهما وذلك خلال فعاليات المنتدى.
فتاتان تقومان برسم شخصين وهما يجلسان امامهما وذلك خلال فعاليات المنتدى.
تستعرض قاعة المعرض شخصًا يرتدي بدلة فضاء فضية لامعة وعصرية، وسط حشد من الزوار يلتقطون الصور بهواتفهم، مما يعكس التركيز على موضوعات استكشاف الفضاء والتقنيات المستقبلية ضمن أجنحة المنتدى.
تستعرض قاعة المعرض شخصًا يرتدي بدلة فضاء فضية لامعة وعصرية، وسط حشد من الزوار يلتقطون الصور بهواتفهم، مما يعكس التركيز على موضوعات استكشاف الفضاء والتقنيات المستقبلية ضمن أجنحة المنتدى.
صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة لأداء جوقة "كاتدرائية القديس إسحاق"، خلال فعاليات المتتدى.
صورة لأداء جوقة "كاتدرائية القديس إسحاق"، خلال فعاليات المتتدى.
صورة تظهر 4 روبوتات في ملعب صغير وأماممهم كرة قدم خلال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة تظهر 4 روبوتات في ملعب صغير وأماممهم كرة قدم خلال منتدى سان بطرسبورغ.
تُظهر الصورة لقاء ودودًا وتفاعلًا حيًا بين مشارك يرتدي الزي التقليدي الآسيوي، وامرأة ترتدي الزي الشعبي الروسي الأصيل المزخرف.
تُظهر الصورة لقاء ودودًا وتفاعلًا حيًا بين مشارك يرتدي الزي التقليدي الآسيوي، وامرأة ترتدي الزي الشعبي الروسي الأصيل المزخرف.
صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم نيفتي" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم نيفتي" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.
تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا.
تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا.
صورة تظهر مجموعة مكونة من 3 روبوتات وهم يسيرون بانتظام خلف بعضهم البعض.
صورة تظهر مجموعة مكونة من 3 روبوتات وهم يسيرون بانتظام خلف بعضهم البعض.
صورة تظهر مجسم ديناصور على منصة مخططة، مع حضور مشاركين في زي رسمي، في أجواء تجمع بين الجدية والمرح.
صورة تظهر مجسم ديناصور على منصة مخططة، مع حضور مشاركين في زي رسمي، في أجواء تجمع بين الجدية والمرح.
كبسولة اتصال تفاعلية، مقدمة من تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس"، وعليها عبارة "دع المنتدى بأكمله ينتظر"، وهي مساحة مخصصة للتواصل الرقمي والراحة بعيدًا عن زحام الجلسات الرسمية.
كبسولة اتصال تفاعلية، مقدمة من تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس"، وعليها عبارة "دع المنتدى بأكمله ينتظر"، وهي مساحة مخصصة للتواصل الرقمي والراحة بعيدًا عن زحام الجلسات الرسمية.
صورة تظهر دمى وتماثيل ترتدي الأزياء الشعبية الروسية التقليدية، ما يعكس الاهتمام بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الروسي.
صورة تظهر دمى وتماثيل ترتدي الأزياء الشعبية الروسية التقليدية، ما يعكس الاهتمام بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الروسي.
صورة فنية حية، حيث يؤدي، راقصون يرتدون أزياء تراثية روسية أصيلة، رقصة شعبية في قلب القاعة الحديثة للمنتدى، في تناقض جذاب بين الأصالة والمعاصرة.
صورة فنية حية، حيث يؤدي، راقصون يرتدون أزياء تراثية روسية أصيلة، رقصة شعبية في قلب القاعة الحديثة للمنتدى، في تناقض جذاب بين الأصالة والمعاصرة.