بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260605/1114079753.html
بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026
بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور من أروقة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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صور
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
фото, صور, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026

12:08 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 12:17 GMT 05.06.2026)
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور من أروقة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

منصة عمل شركة "روساتوم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

منصة عمل شركة &quot;روساتوم&quot; الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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منصة عمل شركة "روساتوم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتاة في الجناح التابع لجمهورية تتارستان، وهي بجانب أحد روبوتات التوصيل.

صورة تظهر فتاة في الجناح التابع لجمهورية تتارستان، وهي بجانب أحد روبوتات التوصيل. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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صورة تظهر فتاة في الجناح التابع لجمهورية تتارستان، وهي بجانب أحد روبوتات التوصيل.

© Photo / Roscongress/Mikhail Varushichev

صورة تظهر ذراعا روبوتية متطورة تمسك بهاتف ذكي، ضمن الأجنحة التقنية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتبرز في الخلفية شاشات دائرية رقمية ضخمة ونموذج لطائرة حمراء.

صورة تظهر ذراعا روبوتية متطورة تمسك بهاتف ذكي، ضمن الأجنحة التقنية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتبرز في الخلفية شاشات دائرية رقمية ضخمة ونموذج لطائرة حمراء. - سبوتنيك عربي
3/18
© Photo / Roscongress/Mikhail Varushichev

صورة تظهر ذراعا روبوتية متطورة تمسك بهاتف ذكي، ضمن الأجنحة التقنية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتبرز في الخلفية شاشات دائرية رقمية ضخمة ونموذج لطائرة حمراء.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أحد أعضاء فرقة "بورانوفسكي بابوشكي للفولكلور"، يلعب البولينج في معرض أقيم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

أحد أعضاء فرقة &quot;بورانوفسكي بابوشكي للفولكلور&quot;، يلعب البولينج في معرض أقيم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. - سبوتنيك عربي
4/18
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أحد أعضاء فرقة "بورانوفسكي بابوشكي للفولكلور"، يلعب البولينج في معرض أقيم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر أحد المشاركين يسير أمام شاشات ضخمة تعرض عرضًا رقميًا متطورًا، لراقصة باليه.

صورة تظهر أحد المشاركين يسير أمام شاشات ضخمة تعرض عرضًا رقميًا متطورًا، لراقصة باليه. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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صورة تظهر أحد المشاركين يسير أمام شاشات ضخمة تعرض عرضًا رقميًا متطورًا، لراقصة باليه.

© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

فتاتان تقومان برسم شخصين وهما يجلسان امامهما وذلك خلال فعاليات المنتدى.

فتاتان تقومان برسم شخصين وهما يجلسان امامهما وذلك خلال فعاليات المنتدى. - سبوتنيك عربي
6/18
© Photo / Roscongress/Anatoly Strebelev

فتاتان تقومان برسم شخصين وهما يجلسان امامهما وذلك خلال فعاليات المنتدى.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

تستعرض قاعة المعرض شخصًا يرتدي بدلة فضاء فضية لامعة وعصرية، وسط حشد من الزوار يلتقطون الصور بهواتفهم، مما يعكس التركيز على موضوعات استكشاف الفضاء والتقنيات المستقبلية ضمن أجنحة المنتدى.

تستعرض قاعة المعرض شخصًا يرتدي بدلة فضاء فضية لامعة وعصرية، وسط حشد من الزوار يلتقطون الصور بهواتفهم، مما يعكس التركيز على موضوعات استكشاف الفضاء والتقنيات المستقبلية ضمن أجنحة المنتدى. - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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تستعرض قاعة المعرض شخصًا يرتدي بدلة فضاء فضية لامعة وعصرية، وسط حشد من الزوار يلتقطون الصور بهواتفهم، مما يعكس التركيز على موضوعات استكشاف الفضاء والتقنيات المستقبلية ضمن أجنحة المنتدى.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

صورة من الجناح التابع لشركة &quot;غازبروم&quot; الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأداء جوقة "كاتدرائية القديس إسحاق"، خلال فعاليات المتتدى.

صورة لأداء جوقة &quot;كاتدرائية القديس إسحاق&quot;، خلال فعاليات المتتدى. - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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صورة لأداء جوقة "كاتدرائية القديس إسحاق"، خلال فعاليات المتتدى.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر 4 روبوتات في ملعب صغير وأماممهم كرة قدم خلال منتدى سان بطرسبورغ.

صورة تظهر 4 روبوتات في ملعب صغير وأماممهم كرة قدم خلال منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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صورة تظهر 4 روبوتات في ملعب صغير وأماممهم كرة قدم خلال منتدى سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

تُظهر الصورة لقاء ودودًا وتفاعلًا حيًا بين مشارك يرتدي الزي التقليدي الآسيوي، وامرأة ترتدي الزي الشعبي الروسي الأصيل المزخرف.

تُظهر الصورة لقاء ودودًا وتفاعلًا حيًا بين مشارك يرتدي الزي التقليدي الآسيوي، وامرأة ترتدي الزي الشعبي الروسي الأصيل المزخرف. - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تُظهر الصورة لقاء ودودًا وتفاعلًا حيًا بين مشارك يرتدي الزي التقليدي الآسيوي، وامرأة ترتدي الزي الشعبي الروسي الأصيل المزخرف.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم نيفتي" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

صورة من الجناح التابع لشركة &quot;غازبروم نيفتي&quot; الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صورة من الجناح التابع لشركة "غازبروم نيفتي" الروسية خلال منتدى سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا.

تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا. - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا.

© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

صورة تظهر مجموعة مكونة من 3 روبوتات وهم يسيرون بانتظام خلف بعضهم البعض.

صورة تظهر مجموعة مكونة من 3 روبوتات وهم يسيرون بانتظام خلف بعضهم البعض. - سبوتنيك عربي
14/18
© Photo / Roscongress/Sergey Kulakov

صورة تظهر مجموعة مكونة من 3 روبوتات وهم يسيرون بانتظام خلف بعضهم البعض.

© Photo / Roscongress/Sergei Konkov

صورة تظهر مجسم ديناصور على منصة مخططة، مع حضور مشاركين في زي رسمي، في أجواء تجمع بين الجدية والمرح.

صورة تظهر مجسم ديناصور على منصة مخططة، مع حضور مشاركين في زي رسمي، في أجواء تجمع بين الجدية والمرح. - سبوتنيك عربي
15/18
© Photo / Roscongress/Sergei Konkov

صورة تظهر مجسم ديناصور على منصة مخططة، مع حضور مشاركين في زي رسمي، في أجواء تجمع بين الجدية والمرح.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

كبسولة اتصال تفاعلية، مقدمة من تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس"، وعليها عبارة "دع المنتدى بأكمله ينتظر"، وهي مساحة مخصصة للتواصل الرقمي والراحة بعيدًا عن زحام الجلسات الرسمية.

كبسولة اتصال تفاعلية، مقدمة من تطبيق المراسلة الوطني الروسي &quot;ماكس&quot;، وعليها عبارة &quot;دع المنتدى بأكمله ينتظر&quot;، وهي مساحة مخصصة للتواصل الرقمي والراحة بعيدًا عن زحام الجلسات الرسمية. - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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كبسولة اتصال تفاعلية، مقدمة من تطبيق المراسلة الوطني الروسي "ماكس"، وعليها عبارة "دع المنتدى بأكمله ينتظر"، وهي مساحة مخصصة للتواصل الرقمي والراحة بعيدًا عن زحام الجلسات الرسمية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر دمى وتماثيل ترتدي الأزياء الشعبية الروسية التقليدية، ما يعكس الاهتمام بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الروسي.

صورة تظهر دمى وتماثيل ترتدي الأزياء الشعبية الروسية التقليدية، ما يعكس الاهتمام بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الروسي. - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صورة تظهر دمى وتماثيل ترتدي الأزياء الشعبية الروسية التقليدية، ما يعكس الاهتمام بالجذور التاريخية والتراث الثقافي الروسي.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة فنية حية، حيث يؤدي، راقصون يرتدون أزياء تراثية روسية أصيلة، رقصة شعبية في قلب القاعة الحديثة للمنتدى، في تناقض جذاب بين الأصالة والمعاصرة.

صورة فنية حية، حيث يؤدي، راقصون يرتدون أزياء تراثية روسية أصيلة، رقصة شعبية في قلب القاعة الحديثة للمنتدى، في تناقض جذاب بين الأصالة والمعاصرة. - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صورة فنية حية، حيث يؤدي، راقصون يرتدون أزياء تراثية روسية أصيلة، رقصة شعبية في قلب القاعة الحديثة للمنتدى، في تناقض جذاب بين الأصالة والمعاصرة.

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