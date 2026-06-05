بأحدث التقنيات...صور مميزة من أروقة منتدى سان بطرسبورغ 2026

© Sputnik . Alexei Danichev

تُظهر الصورة شخصًا يرتدي زيّا فانتازيًا داكنًا، ويتضمن تاجًا معدنيًا شائكًا، ومكياجًا مسرحيًا، ومعطفًا أسود فاخرًا.