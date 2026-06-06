https://sarabic.ae/20260606/تصويت-برأيك-ما-سبب-تبادل-الضربات-بين-واشنطن-وطهران-رغم-استمرار-مفاوضات-الهدنة؟-1114118892.html
تصويت.. برأيك ما سبب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران رغم استمرار مفاوضات الهدنة؟
تصويت.. برأيك ما سبب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران رغم استمرار مفاوضات الهدنة؟
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T12:20+0000
2026-06-06T12:20+0000
2026-06-06T12:20+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.برأيك ... ما سبب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران رغم استمرار مفاوضات الهدنة؟
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استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, опросы
تصويت.. برأيك ما سبب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران رغم استمرار مفاوضات الهدنة؟
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه شنّ هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة "قشم"، كما أعلن استهداف ناقلة نفط حاولت مع 3 ناقلات أخرى عبور مضيق هرمز "دون إذن"، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "قواعد تابعة للعدو في المنطقة تعرضت لقصف بصواريخ القوة الجوفضائية، وذلك عقب العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال ضد مدينة سيريك وجزيرة قشم".
وأضاف، في بيان آخر، أنه "عند الساعة 01:30 فجر اليوم، حاولت 4 ناقلات نفط مخالفة، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ومن دون تنسيق، ومن دون الالتفات إلى الإنذارات المقررة الصادرة عن القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وبعد توجيه الإنذار، استُهدفت إحدى الناقلات النفطية وتوقفت، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه، كانت قد أُطلقت باتجاه مضيق هرمز.
برأيك ... ما سبب تبادل الضربات بين واشنطن وطهران رغم استمرار مفاوضات الهدنة؟