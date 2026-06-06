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https://sarabic.ae/20260606/علماء-يثبتون-إمكانية-زراعة-فطر-مهدد-بالانقراض-على-مواد-عضوية-متوفرة-1114127234.html
علماء يثبتون إمكانية زراعة فطر مهدد بالانقراض على مواد عضوية متوفرة
علماء يثبتون إمكانية زراعة فطر مهدد بالانقراض على مواد عضوية متوفرة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن إمكانية زراعة فطر "لينتينوس سكواروسولوس" الصالح للأكل، على مخلفات الخشب، ما يوفر مصدراً مستداماً للبروتين ويسهم في الحفاظ على الأنواع... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T17:39+0000
2026-06-06T17:39+0000
علوم
العالم
فطر
نادر
الخشب
مجتمع
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أجرى العلماء هذا البحث لإيجاد طريقة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة لحفظ فطر "سكواروسولوس" وزراعته، بما يضمن توفره على مدار العام كمصدر بديل للبروتين، مع استكشاف استخدام أكثر كفاءة للمخلفات الزراعية مثل نشارة الخشب، التي تُلوث البيئة بكميات كبيرة.اتبع فريق البحث منهجًا منظمًا، بدءًا بجمع الفطر من جذوع الأشجار المتحللة في البرية. ثم طور العلماء طريقة زراعة مضبوطة للفطر في ظروف مخبرية باستخدام نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب، وراقبوا مدى نمو الفطر على أنواع مختلفة من نشارة الخشب، وكفاءة تحويل هذه المخلفات إلى كتلة حيوية صالحة للأكل، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".جمع الباحثون الفطر النامي واختبروا وزنه وحجمه وقيمته الغذائية، واكتشفوا أن مستنبت فطر "سكواروسولوس" الأم يمكن أن ينمو بنجاح على نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب.تُعد نشارة الخشب مادة منخفضة التكلفة لزراعة الفطر، مما يجعل هذه الطريقة قابلة للتطبيق في أنظمة الإنتاج في المناطق الريفية. كما أن زراعة الفطر باستخدام المخلفات تُسهم في زيادة الإنتاج الغذائي وتوفير فرص عمل للمزارعين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة.وأظهر البحث إمكانية زراعة هذا الفطر بأمان خارج بيئته الطبيعية، مما يقلل الاعتماد على جمع الفطر البري المحفوف بالمخاطر ويُخفف من المخاطر المرتبطة بجمعه من البرية.تُسهم هذه النتائج في الحفاظ على أنواع الفطر المحلية، التي تتناقص أعدادها تدريجيًا في بعض المناطق، مع ضمان توفر هذا الفطر الصالح للأكل على مدار العام كمصدر بديل للبروتين. ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
https://sarabic.ae/20260127/علماء-روس-يطورون-عقارا-مضادا-للفطريات-1109675774.html
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علوم, العالم, فطر, نادر, الخشب
علوم, العالم, فطر, نادر, الخشب

علماء يثبتون إمكانية زراعة فطر مهدد بالانقراض على مواد عضوية متوفرة

17:39 GMT 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Thomas Bormansفطر
فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Thomas Bormans
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كشفت دراسة حديثة عن إمكانية زراعة فطر "لينتينوس سكواروسولوس" الصالح للأكل، على مخلفات الخشب، ما يوفر مصدراً مستداماً للبروتين ويسهم في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
أجرى العلماء هذا البحث لإيجاد طريقة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة لحفظ فطر "سكواروسولوس" وزراعته، بما يضمن توفره على مدار العام كمصدر بديل للبروتين، مع استكشاف استخدام أكثر كفاءة للمخلفات الزراعية مثل نشارة الخشب، التي تُلوث البيئة بكميات كبيرة.
اتبع فريق البحث منهجًا منظمًا، بدءًا بجمع الفطر من جذوع الأشجار المتحللة في البرية. ثم طور العلماء طريقة زراعة مضبوطة للفطر في ظروف مخبرية باستخدام نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب، وراقبوا مدى نمو الفطر على أنواع مختلفة من نشارة الخشب، وكفاءة تحويل هذه المخلفات إلى كتلة حيوية صالحة للأكل، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".
جمع الباحثون الفطر النامي واختبروا وزنه وحجمه وقيمته الغذائية، واكتشفوا أن مستنبت فطر "سكواروسولوس" الأم يمكن أن ينمو بنجاح على نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب.
وكشفت التجارب أن نشارة خشب شجرة تريكوليا أفريكانا تُعزز نمو الفطر بشكل أفضل من أنواع الخشب الأخرى. وأكد العلماء إمكانية زراعة هذا الفطر بنجاح في ظروف اصطناعية باستخدام المخلفات الزراعية كركيزة، كما أثبتت عينات الفطر المزروعة أنها أكثر تغذية من نظيراتها البرية.
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تُعد نشارة الخشب مادة منخفضة التكلفة لزراعة الفطر، مما يجعل هذه الطريقة قابلة للتطبيق في أنظمة الإنتاج في المناطق الريفية. كما أن زراعة الفطر باستخدام المخلفات تُسهم في زيادة الإنتاج الغذائي وتوفير فرص عمل للمزارعين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأظهر البحث إمكانية زراعة هذا الفطر بأمان خارج بيئته الطبيعية، مما يقلل الاعتماد على جمع الفطر البري المحفوف بالمخاطر ويُخفف من المخاطر المرتبطة بجمعه من البرية.
تُسهم هذه النتائج في الحفاظ على أنواع الفطر المحلية، التي تتناقص أعدادها تدريجيًا في بعض المناطق، مع ضمان توفر هذا الفطر الصالح للأكل على مدار العام كمصدر بديل للبروتين. ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
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