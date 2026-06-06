https://sarabic.ae/20260606/علماء-يثبتون-إمكانية-زراعة-فطر-مهدد-بالانقراض-على-مواد-عضوية-متوفرة-1114127234.html

علماء يثبتون إمكانية زراعة فطر مهدد بالانقراض على مواد عضوية متوفرة

علماء يثبتون إمكانية زراعة فطر مهدد بالانقراض على مواد عضوية متوفرة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية زراعة فطر "لينتينوس سكواروسولوس" الصالح للأكل، على مخلفات الخشب، ما يوفر مصدراً مستداماً للبروتين ويسهم في الحفاظ على الأنواع... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T17:39+0000

2026-06-06T17:39+0000

2026-06-06T17:39+0000

علوم

العالم

فطر

نادر

الخشب

مجتمع

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أجرى العلماء هذا البحث لإيجاد طريقة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة لحفظ فطر "سكواروسولوس" وزراعته، بما يضمن توفره على مدار العام كمصدر بديل للبروتين، مع استكشاف استخدام أكثر كفاءة للمخلفات الزراعية مثل نشارة الخشب، التي تُلوث البيئة بكميات كبيرة.اتبع فريق البحث منهجًا منظمًا، بدءًا بجمع الفطر من جذوع الأشجار المتحللة في البرية. ثم طور العلماء طريقة زراعة مضبوطة للفطر في ظروف مخبرية باستخدام نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب، وراقبوا مدى نمو الفطر على أنواع مختلفة من نشارة الخشب، وكفاءة تحويل هذه المخلفات إلى كتلة حيوية صالحة للأكل، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".جمع الباحثون الفطر النامي واختبروا وزنه وحجمه وقيمته الغذائية، واكتشفوا أن مستنبت فطر "سكواروسولوس" الأم يمكن أن ينمو بنجاح على نشارة خشب من أنواع مختلفة من الأخشاب.تُعد نشارة الخشب مادة منخفضة التكلفة لزراعة الفطر، مما يجعل هذه الطريقة قابلة للتطبيق في أنظمة الإنتاج في المناطق الريفية. كما أن زراعة الفطر باستخدام المخلفات تُسهم في زيادة الإنتاج الغذائي وتوفير فرص عمل للمزارعين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة.وأظهر البحث إمكانية زراعة هذا الفطر بأمان خارج بيئته الطبيعية، مما يقلل الاعتماد على جمع الفطر البري المحفوف بالمخاطر ويُخفف من المخاطر المرتبطة بجمعه من البرية.تُسهم هذه النتائج في الحفاظ على أنواع الفطر المحلية، التي تتناقص أعدادها تدريجيًا في بعض المناطق، مع ضمان توفر هذا الفطر الصالح للأكل على مدار العام كمصدر بديل للبروتين. ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.

https://sarabic.ae/20260127/علماء-روس-يطورون-عقارا-مضادا-للفطريات-1109675774.html

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علوم, العالم, فطر, نادر, الخشب