https://sarabic.ae/20260607/في-مشهد-مخيف-رجل-ينجو-في-اللحظة-الأخيرة-من-هجوم-دب-شرقي-روسيا-فيديو-1114142246.html
في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديو
في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق نجاة رجل من هجوم دب شرقي روسيا. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T14:19+0000
2026-06-07T14:19+0000
2026-06-07T14:19+0000
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حيث دخل الحيوان المفترس إلى بلدة توبيليوفو، محاولًا مهاجمة أحد السكان المحليين، إلا أن الرجل تمكن من إنقاذ نفسه في اللحظة الأخيرة بعدما صعد إلى أنبوب لنقل مياه التدفئة، وذلك، فجر اليوم الأحد، في ضواحي مدينة خاباروفسك أقصى شرقي البلاد.ووفقًا للسلطات المحلية، تم تسجيل 9 حالات لدببة عدوانية، تم رصدها بالقرب من مواقع سكنية في هذه المنطقة الغابية خلال عام 2026.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يوثق نجاة رجل من هجوم دب شرقي روسيا.
حيث دخل الحيوان المفترس إلى بلدة توبيليوفو، محاولًا مهاجمة أحد السكان المحليين، إلا أن الرجل تمكن من إنقاذ نفسه في اللحظة الأخيرة بعدما صعد إلى أنبوب لنقل مياه التدفئة، وذلك، فجر اليوم الأحد، في ضواحي مدينة خاباروفسك أقصى شرقي البلاد.
ووفقًا للسلطات المحلية، تم تسجيل 9 حالات لدببة عدوانية، تم رصدها بالقرب من مواقع سكنية في هذه المنطقة الغابية خلال عام 2026.