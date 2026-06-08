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الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم سياسة كيم جونغ أون
الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم سياسة كيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته لبيونغ يانغ، اليوم الاثنين، أن الصين ستواصل دعم السياسة التي ينتهجها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بغض النظر... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:42+0000
2026-06-08T13:42+0000
الصين
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال الرئيس الصيني: "مهما تغيرت الظروف أو تطور المشهد الدولي، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية ستبقى راسخة وقوية، وتُظهر باستمرار حيوية متجددة".وأضاف شي أن الصين تقف إلى جانب كيم في جهوده لبناء الاشتراكية في كوريا الديمقراطية، واقترح تعزيز التعاون الاستراتيجي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وقال شي: "الصين مستعدة لتعزيز التوافق بين استراتيجيات التنمية مع كوريا الشمالية، وتوسيع التعاون العملي في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والبناء والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بما يحقق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين".وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى بيونغ يانغ في أول زيارة دولة له منذ 7 سنوات، وأجرى محادثات مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون.
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الصين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم سياسة كيم جونغ أون

13:42 GMT 08.06.2026
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يتصافحان في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 4 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يتصافحان في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 4 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته لبيونغ يانغ، اليوم الاثنين، أن الصين ستواصل دعم السياسة التي ينتهجها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بغض النظر عن تغيرات الوضع الدولي.
وقال الرئيس الصيني: "مهما تغيرت الظروف أو تطور المشهد الدولي، فإن الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية ستبقى راسخة وقوية، وتُظهر باستمرار حيوية متجددة".
وأضاف شي أن الصين تقف إلى جانب كيم في جهوده لبناء الاشتراكية في كوريا الديمقراطية، واقترح تعزيز التعاون الاستراتيجي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
وأشار شي إلى أنه "بعد 7 سنوات، يسعده جدا أن يزور مدينة بيونغ يانغ الجميلة مرة أخرى، ويشعر بدفء خاص وألفة".
وقال شي: "الصين مستعدة لتعزيز التوافق بين استراتيجيات التنمية مع كوريا الشمالية، وتوسيع التعاون العملي في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والبناء والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، بما يحقق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين".
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى بيونغ يانغ في أول زيارة دولة له منذ 7 سنوات، وأجرى محادثات مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون.
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