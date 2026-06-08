https://sarabic.ae/20260608/من-غزة-إلى-جنوبي-لبنان-أطفال-يروون-يوميات-الحرب-على-خشبة-المسرح-1114163396.html

من غزة إلى جنوبي لبنان... أطفال يروون يوميات الحرب على خشبة المسرح

من غزة إلى جنوبي لبنان... أطفال يروون يوميات الحرب على خشبة المسرح

سبوتنيك عربي

لم تكن خشبة المسرح في العاصمة اللبنانية بيروت هذه المرة مساحة للخيال، بل منصة للذاكرة. هناك، وقف أطفال حملوا من الحرب ما هو أثقل من أعمارهم، بعضهم فقد طرفًا من... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T11:40+0000

2026-06-08T11:40+0000

2026-06-08T11:40+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

مسرحية

أطفال فلسطين

تقارير سبوتنيك

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وفي مسرح الـ"كوليزية" (المسرح الوطني اللبناني)، اجتمع أطفال من جنوبي لبنان وقطاع غزة، في عرض مسرحي حمل عنوان "أوهن من بيت العنكبوت"، حيث بدأ العرض بمشاهد صامتة، لكن الصمت لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما تحوّلت الخشبة إلى مساحة اعتراف جماعي، يروي فيها الأطفال حكاياتهم كما عاشوها، بعيدًا عن لغة البيانات والأرقام.بالنسبة للممثل والمخرج ومؤسس المسرح الوطني اللبناني قاسم إسطنبولي، فإن أهمية العمل تكمن في أن الأطفال هم من يروون الوقائع بأنفسهم، ويرى أن "توثيق هذه التجارب عبر المسرح والفنون يشكل جزءًا أساسيًا من حفظ الذاكرة الجماعية للأجيال المقبلة، خاصة أن ما عاشه أطفال غزة والجنوب يتجاوز حدود الجغرافيا ليعكس معاناة مشتركة فرضتها الحرب".أما آلاء طارق عزيز، القادمة من بيت حانون، فقد اختارت أن تتحدث عن أصدقائها الذين غيّبهم القصف، إذ استعادت أسماءهم وأحلامهم الصغيرة التي توقفت فجأة تحت ركام الحرب، مؤكدة أن مشاركتها في المسرحية هي محاولة لإيصال صوت الأطفال، الذين لم يعد بإمكانهم الكلام.في المقابل، حمل أطفال جنوبي لبنان ذكريات مختلفة في تفاصيلها، متشابهة في وجعها. أمير زريق، استعاد قصة جده الذي بقي في بلدته شقرا، طوال سنوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد حرب يوليو/ تموز 2006، قبل أن يضطر أخيرًا إلى النزوح مع اندلاع الحرب الأخيرة. بالنسبة له، لم تكن الحكاية مجرد قصة عائلية، بل شهادة على ارتباط الناس بأرضهم رغم التهجير المتكرر.أما شقيقه سمير، فاختار أن يروي لحظة الاستيقاظ على صوت والده وهو يطلب من العائلة المغادرة فورًا، لتبدأ رحلة النزوح من الجنوب نحو بيروت، بكل ما حملته من خوف وترقب وأسئلة عن المستقبل.وتحولت خشبة المسرح خلال 45 دقيقة إلى مساحة تجمع بحر غزة ببحر صور، وتمنح الأطفال فرصة لرواية ما عاشوه بأصواتهم هم، وفي عالم غالبًا ما يتحدث فيه الكبار باسم الضحايا، كان هؤلاء الأطفال يكتبون سرديتهم الخاصة، ويؤكدون أن الحرب قد تسرق الكثير، لكنها لا تستطيع أن تنتزع الحكاية من أصحابها.

لبنان

الجنوب اللبناني

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

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2026

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, الجنوب اللبناني, قطاع غزة, فلسطين المحتلة, مسرحية, أطفال فلسطين, تقارير سبوتنيك, حصري