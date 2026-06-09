https://sarabic.ae/20260609/القيادة-المركزية-القوات-الأمريكية-بدأت-تنفيذ-ضربات-دفاعية-ضد-إيران-1114217904.html
القيادة المركزية: القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران
القيادة المركزية: القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران وذلك ردًا على إسقاط مروحية أميركية. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T21:39+0000
2026-06-09T21:39+0000
2026-06-09T21:39+0000
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وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "بدأت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اليوم، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".وأضافت، "شنّ ضربات دفاعية ضد إيران في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس".وتابعت، "تُعدّ هذه المهمة ردًا متناسبًا على العدوان الإيراني غير المبرر".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
القيادة المركزية: القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران وذلك ردًا على إسقاط مروحية أميركية.
وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "بدأت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اليوم، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وأضافت، "شنّ ضربات دفاعية ضد إيران في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس".
وتابعت، "تُعدّ هذه المهمة ردًا متناسبًا على العدوان الإيراني غير المبرر".