فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/فرنسا-تضع-وزير-المالية-ورموز-الاستيطان-الإسرائيليين-في-قائمة-المحظورين-من-الدخول-لأراضيها-1114196378.html
فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها
فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش و 4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا إلى أراضيها، وذلك... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T13:21+0000
2026-06-09T13:21+0000
أخبار فرنسا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/85/1043198575_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_887173e0b440ab4fb3ecf804503ab48d.jpg
ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منصة "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، على الصعيد الوطني، منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفا من دخول أراضينا".وأردف: "بتسلئيل سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استعمار غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني: إنها سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها".وتابع الوزراء: "لطالما أفلت المستوطنون العنيفون من العقاب تقريبًا، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية. في بعض الحالات، يرتكب المستوطنون أعمال عنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".كما طالب الوزراء الخمسة الحكومة الإسرائيلية "باتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي العنف في الضفة الغربية محاسبة حقيقية. يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان التحقيق الفوري والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه".وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال زيادة التمويل الحكومي للمستوطنات ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات فيها.وتُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية أحد أبرز الملفات الخلافية في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية."حماس": تصريحات سموتريتش بشأن الاستيطان في غزة تؤكد نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر
https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/85/1043198575_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_cf897d247d3612a3868b9be399db3e3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها

13:21 GMT 09.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوربرج إيفل
برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش و 4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا إلى أراضيها، وذلك لمسؤوليتهم عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية.
ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منصة "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، على الصعيد الوطني، منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفا من دخول أراضينا".
وأردف: "بتسلئيل سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استعمار غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني: إنها سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها".
وفي سياق متصل، قال وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان مشترك إنه "استجابة لتصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، اتخذنا، إجراءات مشتركة لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المروعة التي يرتكبونها ضد المدنيين الفلسطينيين".
وتابع الوزراء: "لطالما أفلت المستوطنون العنيفون من العقاب تقريبًا، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية. في بعض الحالات، يرتكب المستوطنون أعمال عنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".
كما طالب الوزراء الخمسة الحكومة الإسرائيلية "باتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي العنف في الضفة الغربية محاسبة حقيقية. يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان التحقيق الفوري والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه".
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
فرنسا تلوح بعقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
7 يونيو, 14:30 GMT

وفي أيار/مايو الماضي، قررت فرنسا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصرفاته غير المقبولة تجاه نشطاء فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن "أسطول الصمود" الذي كان متجها إلى قطاع غزة حاملا مساعدات إنسانية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال زيادة التمويل الحكومي للمستوطنات ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات فيها.
كما مُنحت صلاحيات إضافية للإدارة المدنية لتسريع إجراءات البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في خطوة يصفها الفلسطينيون بأنها محاولة لترسيخ مخطط "الضم" لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، في الوقت الذي تعتبر فيه الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية أحد أبرز الملفات الخلافية في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
"حماس": تصريحات سموتريتش بشأن الاستيطان في غزة تؤكد نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала