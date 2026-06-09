https://sarabic.ae/20260609/فرنسا-تضع-وزير-المالية-ورموز-الاستيطان-الإسرائيليين-في-قائمة-المحظورين-من-الدخول-لأراضيها-1114196378.html

فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها

فرنسا تضع وزير المالية ورموز الاستيطان الإسرائيليين في قائمة المحظورين من الدخول لأراضيها

سبوتنيك عربي

أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش و 4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنًا إلى أراضيها، وذلك... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T13:21+0000

2026-06-09T13:21+0000

2026-06-09T13:21+0000

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ونشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منصة "إكس": "بالتعاون مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نفرض اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، على الصعيد الوطني، منعنا الوزير بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا عنيفا من دخول أراضينا".وأردف: "بتسلئيل سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعو إليه علنًا، ولإقامة مستوطنات جديدة فيها، ولإعادة استعمار غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني: إنها سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزامًا راسخًا بحل الدولتين، قبولها".وتابع الوزراء: "لطالما أفلت المستوطنون العنيفون من العقاب تقريبًا، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية. في بعض الحالات، يرتكب المستوطنون أعمال عنف تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".كما طالب الوزراء الخمسة الحكومة الإسرائيلية "باتخاذ خطوات لضمان محاسبة مرتكبي العنف في الضفة الغربية محاسبة حقيقية. يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان التحقيق الفوري والشامل في كل هجوم، واتخاذ إجراءات ضد البؤر الاستيطانية والمنظمات التي تغذي العنف، ووضع حد للتحريض عليه".وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال زيادة التمويل الحكومي للمستوطنات ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات فيها.وتُعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية أحد أبرز الملفات الخلافية في علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. كما تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية."حماس": تصريحات سموتريتش بشأن الاستيطان في غزة تؤكد نوايا إسرائيل لتقويض اتفاق أكتوبر

https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html

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