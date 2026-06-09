https://sarabic.ae/20260609/هل-عزل-المدعي-العام-كريم-خان-يمثل-انهيارا-نهائيا-لشرعية-المحكمة-الجنائية-الدولية؟-يجيب-خبير-1114199236.html
هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب
هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:48+0000
2026-06-09T14:48+0000
2026-06-09T14:49+0000
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هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ يجيب خبير
إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" عن العمل. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث كمال نصراوين:إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير بتهم التنكيل والاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود. بهذا الصدد، قال مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض:دمشق تطالب الدول والمنظمات بتسليمها الوثائق الخاصة بملف المفقودين. وهو ما قال عنه الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع، الأستاذ خالد القضاة:الإمارات وسلطنة عمان والمغرب تحتل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة.بهذا الخصوص، قال عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان والمستشار الاقتصادي، الأستاذ خلفان الطوقي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب
14:48 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 14:49 GMT 09.06.2026)
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" عن العمل. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث كمال نصراوين:
"لا يمكن القول إن تعليق عضوية المدعي العام كريم خان، أو حتى عزله، سيمثل انهيارًا نهائيًا لشرعية المحكمة الجنائية. فمن المهم دائما التمييز بين المؤسسة والأشخاص؛ إذ لا تستمد المحكمة شرعيتها من شخص المدعي العام أو القضاة، وإنما من نظام روما الأساسي وإرادة الدول التي انضمت إليها".
إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير بتهم التنكيل والاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود. بهذا الصدد، قال مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض:
"هذه خطوة مؤثرة وغير مسبوقة أوروبيًا، لكنها غير كافية؛ فهي تدين شخصًا واحدًا وتتجاهل سياسة حكومة بأكملها، مما يظهر رغبة إيطاليا في القيام بالحد الأدنى لإرضاء مواطنيها".
دمشق تطالب الدول والمنظمات بتسليمها الوثائق الخاصة بملف المفقودين. وهو ما قال عنه الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع، الأستاذ خالد القضاة:
"يجب على الحكومة السورية كشف مصير المفقودين وإعلان النتائج لذويهم، سواء كانوا قتلى، أو مختطفين، أو فقدوا الذاكرة، أو تم توطينهم وتغيير أسمائهم في الخارج؛ فمن حق عائلاتهم معرفة الحقيقة".
الإمارات وسلطنة عمان والمغرب تحتل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة.بهذا الخصوص، قال عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان والمستشار الاقتصادي، الأستاذ خلفان الطوقي:
"تمتلك سلطنة عمان والإمارات والمغرب مزايا تنافسية في الطاقة المتجددة. وتتميز عمان بخطة طموحة لتجاوز حصتها الـ20%، مستغلةً شمسها المستمرة والتعاون مع الشركات الروسية للاستفادة من خبراتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...