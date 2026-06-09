هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260609/هل-عزل-المدعي-العام-كريم-خان-يمثل-انهيارا-نهائيا-لشرعية-المحكمة-الجنائية-الدولية؟-يجيب-خبير-1114199236.html
هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب
هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:48+0000
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راديو
بلا قيود
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هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ يجيب خبير
سبوتنيك عربي
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ يجيب خبير
إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" عن العمل. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث كمال نصراوين:إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير بتهم التنكيل والاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود. بهذا الصدد، قال مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض:دمشق تطالب الدول والمنظمات بتسليمها الوثائق الخاصة بملف المفقودين. وهو ما قال عنه الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع، الأستاذ خالد القضاة:الإمارات وسلطنة عمان والمغرب تحتل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة.بهذا الخصوص، قال عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان والمستشار الاقتصادي، الأستاذ خلفان الطوقي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

هل عزل المدعي العام "كريم خان" يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ خبير يجيب

14:48 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 14:49 GMT 09.06.2026)
راديو
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟ يجيب خبير
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" عن العمل. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث كمال نصراوين:

"لا يمكن القول إن تعليق عضوية المدعي العام كريم خان، أو حتى عزله، سيمثل انهيارًا نهائيًا لشرعية المحكمة الجنائية. فمن المهم دائما التمييز بين المؤسسة والأشخاص؛ إذ لا تستمد المحكمة شرعيتها من شخص المدعي العام أو القضاة، وإنما من نظام روما الأساسي وإرادة الدول التي انضمت إليها".

إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بن غفير بتهم التنكيل والاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود. بهذا الصدد، قال مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور أحمد رفيق عوض:

"هذه خطوة مؤثرة وغير مسبوقة أوروبيًا، لكنها غير كافية؛ فهي تدين شخصًا واحدًا وتتجاهل سياسة حكومة بأكملها، مما يظهر رغبة إيطاليا في القيام بالحد الأدنى لإرضاء مواطنيها".

دمشق تطالب الدول والمنظمات بتسليمها الوثائق الخاصة بملف المفقودين. وهو ما قال عنه الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع، الأستاذ خالد القضاة:
"يجب على الحكومة السورية كشف مصير المفقودين وإعلان النتائج لذويهم، سواء كانوا قتلى، أو مختطفين، أو فقدوا الذاكرة، أو تم توطينهم وتغيير أسمائهم في الخارج؛ فمن حق عائلاتهم معرفة الحقيقة".
الإمارات وسلطنة عمان والمغرب تحتل قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة.بهذا الخصوص، قال عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان والمستشار الاقتصادي، الأستاذ خلفان الطوقي:
"تمتلك سلطنة عمان والإمارات والمغرب مزايا تنافسية في الطاقة المتجددة. وتتميز عمان بخطة طموحة لتجاوز حصتها الـ20%، مستغلةً شمسها المستمرة والتعاون مع الشركات الروسية للاستفادة من خبراتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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