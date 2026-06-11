ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"

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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
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صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
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https://sarabic.ae/20260611/ترامب-وإيران-وعود-متكررة-باتفاق-وشيك-1114260563.html
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
سبوتنيك عربي
على مدار أسابيع متتالية، كثف ترامب تصريحاته حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات غير المباشرة، بينما لا... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" تسلسلا لأبرز تصريحات الرئيس الأمريكي التي عكست تغير الخطاب السياسي من يوم لآخر.
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
سبوتنيك عربي
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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انفوجرافيك, видео
انفوجرافيك, видео

ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"

13:46 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 13:49 GMT 11.06.2026)
© Sputnikالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
على مدار أسابيع متتالية، كثف ترامب تصريحاته حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات غير المباشرة، بينما لا تزال الأزمة بعيدة المنال.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" تسلسلا لأبرز تصريحات الرئيس الأمريكي التي عكست تغير الخطاب السياسي من يوم لآخر.
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