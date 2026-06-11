https://sarabic.ae/20260611/ترامب-وإيران-وعود-متكررة-باتفاق-وشيك-1114260563.html
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
سبوتنيك عربي
على مدار أسابيع متتالية، كثف ترامب تصريحاته حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات غير المباشرة، بينما لا... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:46+0000
2026-06-11T13:46+0000
2026-06-11T13:49+0000
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" تسلسلا لأبرز تصريحات الرئيس الأمريكي التي عكست تغير الخطاب السياسي من يوم لآخر.
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ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
سبوتنيك عربي
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
2026-06-11T13:46+0000
true
PT2M12S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, видео
ترامب وإيران.. وعود متكررة باتفاق "وشيك"
13:46 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 13:49 GMT 11.06.2026)
على مدار أسابيع متتالية، كثف ترامب تصريحاته حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات غير المباشرة، بينما لا تزال الأزمة بعيدة المنال.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" تسلسلا لأبرز تصريحات الرئيس الأمريكي التي عكست تغير الخطاب السياسي من يوم لآخر.