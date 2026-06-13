https://sarabic.ae/20260613/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-70-موقعا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-خلال-24-ساعة-1114315547.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت أكثر من 70 موقعًا، قال إنها تابعة للبنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، خلال... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T12:42+0000

2026-06-13T12:42+0000

2026-06-13T12:42+0000

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وذكر الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملياته شملت أيضًا استهداف عناصر قال إنهم كانوا ينشطون في مناطق تنتشر فيها قواته، مشيرًا إلى القضاء على عدد منهم خلال تلك العمليات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية