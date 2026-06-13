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عالم سبوتنيك
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
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الإنسان والثقافة
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11:03 GMT
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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت أكثر من 70 موقعًا، قال إنها تابعة للبنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، خلال... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T12:42+0000
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وذكر الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملياته شملت أيضًا استهداف عناصر قال إنهم كانوا ينشطون في مناطق تنتشر فيها قواته، مشيرًا إلى القضاء على عدد منهم خلال تلك العمليات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20260613/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-عاجلا-بالإخلاء-لسكان-20-قرية-وبلدة-جنوبي-لبنان-1114311381.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 70 موقعا تابعا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

12:42 GMT 13.06.2026
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© REUTERS Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت أكثر من 70 موقعًا، قال إنها تابعة للبنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكر الجيش، في بيان تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملياته شملت أيضًا استهداف عناصر قال إنهم كانوا ينشطون في مناطق تنتشر فيها قواته، مشيرًا إلى القضاء على عدد منهم خلال تلك العمليات.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
الجيش الإسرائيلي يوجه "إنذارا عاجلا" بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة جنوبي لبنان
06:25 GMT

وأضاف البيان أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت منصات إطلاق ومبانٍ يستخدمها عناصر "حزب الله"، في إطار العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وزير الاقتصاد اللبناني، الدكتور عامر البساط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
وزير الاقتصاد اللبناني: 20 مليار دولار حجم الدمار والحرب أعادت لبنان إلى نقطة الصفر
أمس, 20:43 GMT
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
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