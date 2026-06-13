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العراق يحيد "أبو مصعب" المسؤول عن تمويل "داعش" في الأنبار
العراق يحيد "أبو مصعب" المسؤول عن تمويل "داعش" في الأنبار
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T13:01+0000
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وذكر بيان للمديرية، نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نسخة منه، أنه "في عملية أمنية خاطفة واستباقية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، من الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة الأنبار".وأِشار إلى أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية "استمرار عملياتها الاستباقية لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".وقالت القيادة، في بيان، إن "طائرات عراقية من طراز "إف-16" نفذت ضربتين جويتين ناجحتين في منطقة جنوب بهرز بمحافظة ديالى، استنادًا إلى معلومات استخبارية وفّرتها مديرية الاستخبارات العسكرية بشأن وجود مفرزة إرهابية في المنطقة".
https://sarabic.ae/20260612/الدفاع-العراقية-استكمال-تسليم-الملف-الأمني-داخل-المدن-إلى-الداخلية-خلال-المرحلة-المقبلة-1114286771.html
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العالم العربي, العالم

العراق يحيد "أبو مصعب" المسؤول عن تمويل "داعش" في الأنبار

13:01 GMT 13.06.2026
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكر بيان للمديرية، نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نسخة منه، أنه "في عملية أمنية خاطفة واستباقية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، من الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "العملية التي استندت إلى معلومات استخبارية شديدة الدقة، أدت إلى اعتقال الإرهابي المدعو "أبو مصعب"، المسؤول الأول عن توزيع ما تُعرف بالكفالات أي المستحقات المالية والدعم للعناصر الإرهابية وعوائلهم ضمن قاطع ما تسمى ولاية الفرات".

وأِشار إلى أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
الدفاع العراقية: استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى الداخلية خلال المرحلة المقبلة
أمس, 11:29 GMT
وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية "استمرار عملياتها الاستباقية لملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أول أمس الخميس، مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، في ضربتين جويتين نفذهما سلاح الجو العراقي بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت القيادة، في بيان، إن "طائرات عراقية من طراز "إف-16" نفذت ضربتين جويتين ناجحتين في منطقة جنوب بهرز بمحافظة ديالى، استنادًا إلى معلومات استخبارية وفّرتها مديرية الاستخبارات العسكرية بشأن وجود مفرزة إرهابية في المنطقة".
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