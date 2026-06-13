https://sarabic.ae/20260613/القيمة-السوقية-للمنتخبات-العربية-في-كأس-العالم-2026-1114314716.html
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بيانات للقيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T11:53+0000
2026-06-13T11:53+0000
2026-06-13T11:53+0000
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حيث تصدر لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي، القائمة العربية بقيمة سوقية تقدر بـ498 مليون يورو، وكان الوصيف من نصيب اللاعب الجزائري إبراهيم مازا، بقيمة سوقية تقدر بـ256 مليون يورو، أما مصر فاحتلت المرتبة الثالثة عبر اللاعب عمر مرموش، بقيمة سوقية تقدر بـ116 مليون يورو.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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انفوجرافيك, رياضة, инфографика
انفوجرافيك, رياضة, инфографика
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بيانات للقيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026.
حيث تصدر لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي، القائمة العربية بقيمة سوقية تقدر بـ498 مليون يورو، وكان الوصيف من نصيب اللاعب الجزائري إبراهيم مازا، بقيمة سوقية تقدر بـ256 مليون يورو، أما مصر فاحتلت المرتبة الثالثة عبر اللاعب عمر مرموش، بقيمة سوقية تقدر بـ116 مليون يورو.