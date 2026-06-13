https://sarabic.ae/20260613/ترامب-مقتل-زعيم-ترين-دي-أراغوا-في-ضربة-أمريكية-منسقة-مع-فنزويلا-1114309834.html

ترامب: مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" في ضربة أمريكية منسقة مع فنزويلا

ترامب: مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" في ضربة أمريكية منسقة مع فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل زعيم منظمة "ترين دي أراغوا"، التي تصنفها... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T04:02+0000

2026-06-13T04:02+0000

2026-06-13T05:13+0000

ترامب

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

عصابات مسلحة

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وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية".من جانبه، كتب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة".وبحسب التقارير، فإن المستهدف هو هيكتور روستينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بلقب نينيو غيريرو، وهو زعيم المنظمة الإجرامية الفنزويلية العابرة للحدود "ترين دي أراغوا".

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