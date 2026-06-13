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https://sarabic.ae/20260613/ترامب-مقتل-زعيم-ترين-دي-أراغوا-في-ضربة-أمريكية-منسقة-مع-فنزويلا-1114309834.html
ترامب: مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" في ضربة أمريكية منسقة مع فنزويلا
ترامب: مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" في ضربة أمريكية منسقة مع فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل زعيم منظمة "ترين دي أراغوا"، التي تصنفها... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T04:02+0000
2026-06-13T05:13+0000
ترامب
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
عصابات مسلحة
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وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية".من جانبه، كتب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة".وبحسب التقارير، فإن المستهدف هو هيكتور روستينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بلقب نينيو غيريرو، وهو زعيم المنظمة الإجرامية الفنزويلية العابرة للحدود "ترين دي أراغوا".
https://sarabic.ae/20260523/فنزويلا-تفرج-عن-أكثر-من-87-آلاف-شخص-بموجب-قانون-العفو-1113669370.html
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ترامب, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, عصابات مسلحة
ترامب, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, عصابات مسلحة

ترامب: مقتل زعيم "ترين دي أراغوا" في ضربة أمريكية منسقة مع فنزويلا

04:02 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 05:13 GMT 13.06.2026)
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© REUTERS Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل زعيم منظمة "ترين دي أراغوا"، التي تصنفها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية".
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من جانبه، كتب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة".
وبحسب التقارير، فإن المستهدف هو هيكتور روستينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بلقب نينيو غيريرو، وهو زعيم المنظمة الإجرامية الفنزويلية العابرة للحدود "ترين دي أراغوا".
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