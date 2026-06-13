https://sarabic.ae/20260613/مزارع-فرنسي-يتفاجأ-بأنه-متوفى-منذ-32-عاما-1114325535.html
مزارع فرنسي يتفاجأ بأنه "متوفى" منذ 32 عاما
مزارع فرنسي يتفاجأ بأنه "متوفى" منذ 32 عاما
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن مزارعا جنوبي فرنسا اكتشف أنه مسجل كـ"متوفى" في السجلات الحكومية منذ 32 عامًا. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T20:24+0000
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وجاء في التقرير الذي تم نشره، أنه "هذه القصة التي يصعب تصديقها تؤرّق عائلة من المزارعين في مقاطعة هوت لوار. باتريس، الأب، مُسجّل كمتوفى منذ 32 عامًا، بينما هو في الواقع على قيد الحياة".وذكر التقرير أن العائلة قدمت جميع الوثائق اللازمة إلى المحكمة، لكن لم يتمكن أحد حتى الآن من تفسير الخطأ.
https://sarabic.ae/20260607/فرنسا-تلوح-بعقوبات-أوروبية-جديدة-على-مستوطنين-إسرائيليين-بسبب-العنف-في-الضفة-الغربية-1114142808.html
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العالم, أخبار فرنسا
مزارع فرنسي يتفاجأ بأنه "متوفى" منذ 32 عاما
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن مزارعا جنوبي فرنسا اكتشف أنه مسجل كـ"متوفى" في السجلات الحكومية منذ 32 عامًا.
وجاء في التقرير الذي تم نشره، أنه "هذه القصة التي يصعب تصديقها تؤرّق عائلة من المزارعين في مقاطعة هوت لوار. باتريس، الأب، مُسجّل كمتوفى منذ 32 عامًا، بينما هو في الواقع على قيد الحياة".
وفي أبريل/نيسان، تلقت العائلة خطابًا من محكمة تجارية تُطالبها بتحديث سجلات تعاونيتها الزراعية، نظرًا لأن المدير المُدرج في الوثائق كان متوفى. وإلا، سيتم شطب الشركة من السجل. وهكذا علم المزارع أنه مُسجّل كمتوفى منذ عام 1994.
وبعد استئناف الرجل، أشارت المحكمة إلى وجود قريب متوفى يحمل نفس الاسم، لكن المزارع ينفي ذلك. وفي هذا الصدد، طلب مكتب الوكالة نسخة من شهادة الميلاد للتحقق من المعلومات.
وذكر التقرير أن العائلة قدمت جميع الوثائق اللازمة إلى المحكمة، لكن لم يتمكن أحد حتى الآن من تفسير الخطأ.