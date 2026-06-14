https://sarabic.ae/20260614/أعلى-الدول-النفطية-تضخما-في-2026-1114335555.html
أعلى الدول النفطية تضخما في 2026
أعلى الدول النفطية تضخما في 2026
سبوتنيك عربي
رغم ما تمتلكه من ثروات نفطية وموارد طاقة ضخمة، إلا أن بعض الدول المنتجة للنفط تواجه تحديات اقتصادية كبيرة انعكست على معدلات التضخم خلال عام 2026. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T12:16+0000
2026-06-14T12:16+0000
2026-06-14T12:16+0000
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وتصدّرت دول نفطية عدة قائمة الأعلى تضخمًا عالميًا، مدفوعة بعوامل اقتصادية ونقدية مختلفة أثّرت على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
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سبوتنيك عربي
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سوق النفط, انفوجرافيك, инфографика
سوق النفط, انفوجرافيك, инфографика
أعلى الدول النفطية تضخما في 2026
رغم ما تمتلكه من ثروات نفطية وموارد طاقة ضخمة، إلا أن بعض الدول المنتجة للنفط تواجه تحديات اقتصادية كبيرة انعكست على معدلات التضخم خلال عام 2026.
وتصدّرت دول نفطية عدة قائمة الأعلى تضخمًا عالميًا، مدفوعة بعوامل اقتصادية ونقدية مختلفة أثّرت على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.