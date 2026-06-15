https://sarabic.ae/20260615/إعلام-واشنطن-وإيران-توقعان-إلكترونيا-على-مذكرة-التفاهم--1114372290.html
إعلام: واشنطن وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة التفاهم
إعلام: واشنطن وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، وقعا إلكترونيا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T16:25+0000
2026-06-15T16:25+0000
2026-06-15T16:25+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أتما التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم.وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".
https://sarabic.ae/20260615/فانس-واشنطن-مستعدة-لإعادة-دمج-إيران-في-الاقتصاد-العالمي-شريطة-التزامها-ببنود-مذكرة-التفاهم-1114363420.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: واشنطن وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة التفاهم
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، وقعا إلكترونيا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وقع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الجانب الإيراني.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أتما التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".
وأضاف المسؤول أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّع الوثيقة من الجانب الإيراني، ما يشير إلى استكمال إجراءات التوقيع الرسمية من الطرفين، حسبما ذكرت تلك الوسائل.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم.
وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".