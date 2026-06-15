https://sarabic.ae/20260615/مهرجان-أكل-الشارع-2026-في-الجزائر-احتفاء-بالنكهات-المحلية-وروح-الإبداع-الشبابي-1114354763.html

مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي

مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي

سبوتنيك عربي

شهدت الجزائر واحدة من أبرز التظاهرات الغذائية والثقافية التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، وذلك من خلال مهرجان أكل الشارع بالجزائر العاصمة، الذي... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T09:37+0000

2026-06-15T09:37+0000

2026-06-15T09:37+0000

الجزائر

أكل

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقد تحوّل هذا الحدث إلى فضاء مفتوح يجمع بين فنون الطهي، والترفيه، والثقافة الشعبية، في تجربة فريدة تعكس حيوية المجتمع الجزائري وتنوعه.وأشارت إلى الأطباق المحلية كـ"المحاجب، الشخشوخة، الكسرة المحشوة"، والوجبات السريعة كـ"البرغر والحلويات المبتكرة"، مبينة أن "الزوار وجدوا أنفسهم أمام رحلة تذوق استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد".وأضافت: "لم يكن المهرجان مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل تحول إلى منصة لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث أتاح للكثير من أصحاب المؤسسات المصغرة فرصة عرض منتجاتهم، والتعريف بعلاماتهم التجارية أمام جمهور واسع، ما ساهم في تشجيع روح المقاولاتية والإبداع لدى الشباب الجزائري".كما تميزت هذه الطبعة ببرنامج ثقافي وفني متنوع شمل عروضًا موسيقية مباشرة، وورشات للطهي، ومسابقات تفاعلية، إلى جانب فضاءات مخصصة للعائلات والأطفال، وقد أضفى هذا التنوع أجواء احتفالية جعلت من المهرجان أكثر من مجرد تظاهرة غذائية، بل موعدا اجتماعيا وثقافيا ينتظره الجمهور بشغف كل عام.وتعكس النجاحات المتتالية لمهرجان أكل الشارع الاهتمام المتزايد بثقافة الطعام في الجزائر، حيث أصبح هذا النوع من الفعاليات يساهم في إبراز التراث الغذائي الوطني وتقديمه بأساليب عصرية تجذب الأجيال الجديدة، كما يُبرز قدرة الجزائر على تنظيم أحداث جماهيرية تجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية والترويج للسياحة المحلية.وأجمع عدد من المشاركين سواء من الجزائر أو من عدد الدول المشاركة على غرار أندونيسيا، أن مهرجان أكل الشارع يعتبر أنموذجًا ناجحًا لكيفية تحويل الطعام من حاجة يومية إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع الناس حول قيم البهجة والإبداع والانفتاح على الآخر، من خلال الترويج للثقافة الشعبية في الأكل السريع لكل بلد.

الجزائر

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2026

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الجزائر, أكل, تقارير سبوتنيك, حصري