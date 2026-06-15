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https://sarabic.ae/20260615/مهرجان-أكل-الشارع-2026-في-الجزائر-احتفاء-بالنكهات-المحلية-وروح-الإبداع-الشبابي-1114354763.html
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر واحدة من أبرز التظاهرات الغذائية والثقافية التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، وذلك من خلال مهرجان أكل الشارع بالجزائر العاصمة، الذي... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T09:37+0000
2026-06-15T09:37+0000
الجزائر
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وقد تحوّل هذا الحدث إلى فضاء مفتوح يجمع بين فنون الطهي، والترفيه، والثقافة الشعبية، في تجربة فريدة تعكس حيوية المجتمع الجزائري وتنوعه.وأشارت إلى الأطباق المحلية كـ"المحاجب، الشخشوخة، الكسرة المحشوة"، والوجبات السريعة كـ"البرغر والحلويات المبتكرة"، مبينة أن "الزوار وجدوا أنفسهم أمام رحلة تذوق استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد".وأضافت: "لم يكن المهرجان مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل تحول إلى منصة لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث أتاح للكثير من أصحاب المؤسسات المصغرة فرصة عرض منتجاتهم، والتعريف بعلاماتهم التجارية أمام جمهور واسع، ما ساهم في تشجيع روح المقاولاتية والإبداع لدى الشباب الجزائري".كما تميزت هذه الطبعة ببرنامج ثقافي وفني متنوع شمل عروضًا موسيقية مباشرة، وورشات للطهي، ومسابقات تفاعلية، إلى جانب فضاءات مخصصة للعائلات والأطفال، وقد أضفى هذا التنوع أجواء احتفالية جعلت من المهرجان أكثر من مجرد تظاهرة غذائية، بل موعدا اجتماعيا وثقافيا ينتظره الجمهور بشغف كل عام.وتعكس النجاحات المتتالية لمهرجان أكل الشارع الاهتمام المتزايد بثقافة الطعام في الجزائر، حيث أصبح هذا النوع من الفعاليات يساهم في إبراز التراث الغذائي الوطني وتقديمه بأساليب عصرية تجذب الأجيال الجديدة، كما يُبرز قدرة الجزائر على تنظيم أحداث جماهيرية تجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية والترويج للسياحة المحلية.وأجمع عدد من المشاركين سواء من الجزائر أو من عدد الدول المشاركة على غرار أندونيسيا، أن مهرجان أكل الشارع يعتبر أنموذجًا ناجحًا لكيفية تحويل الطعام من حاجة يومية إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع الناس حول قيم البهجة والإبداع والانفتاح على الآخر، من خلال الترويج للثقافة الشعبية في الأكل السريع لكل بلد.
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الجزائر, أكل, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, أكل, تقارير سبوتنيك, حصري

مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي

09:37 GMT 15.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
شهدت الجزائر واحدة من أبرز التظاهرات الغذائية والثقافية التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، وذلك من خلال مهرجان أكل الشارع بالجزائر العاصمة، الذي احتضنته الواجهة البحرية للصابلات على مدار خمسة أيام كاملة.
وقد تحوّل هذا الحدث إلى فضاء مفتوح يجمع بين فنون الطهي، والترفيه، والثقافة الشعبية، في تجربة فريدة تعكس حيوية المجتمع الجزائري وتنوعه.

وفي السياق، قالت منظمة معرض أكل الشارع الجزائري، سمية بولدروع، في حديث لـ"سبوتنيك": "شهدت دورة 2026 مشاركة واسعة لعشرات العارضين والطهاة ورواد المشاريع الصغيرة الذين قدَّموا تشكيلة غنية من الأطباق المحلية والعالمية".

وأشارت إلى الأطباق المحلية كـ"المحاجب، الشخشوخة، الكسرة المحشوة"، والوجبات السريعة كـ"البرغر والحلويات المبتكرة"، مبينة أن "الزوار وجدوا أنفسهم أمام رحلة تذوق استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضافت: "لم يكن المهرجان مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل تحول إلى منصة لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث أتاح للكثير من أصحاب المؤسسات المصغرة فرصة عرض منتجاتهم، والتعريف بعلاماتهم التجارية أمام جمهور واسع، ما ساهم في تشجيع روح المقاولاتية والإبداع لدى الشباب الجزائري".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
كما تميزت هذه الطبعة ببرنامج ثقافي وفني متنوع شمل عروضًا موسيقية مباشرة، وورشات للطهي، ومسابقات تفاعلية، إلى جانب فضاءات مخصصة للعائلات والأطفال، وقد أضفى هذا التنوع أجواء احتفالية جعلت من المهرجان أكثر من مجرد تظاهرة غذائية، بل موعدا اجتماعيا وثقافيا ينتظره الجمهور بشغف كل عام.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتعكس النجاحات المتتالية لمهرجان أكل الشارع الاهتمام المتزايد بثقافة الطعام في الجزائر، حيث أصبح هذا النوع من الفعاليات يساهم في إبراز التراث الغذائي الوطني وتقديمه بأساليب عصرية تجذب الأجيال الجديدة، كما يُبرز قدرة الجزائر على تنظيم أحداث جماهيرية تجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية والترويج للسياحة المحلية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأجمع عدد من المشاركين سواء من الجزائر أو من عدد الدول المشاركة على غرار أندونيسيا، أن مهرجان أكل الشارع يعتبر أنموذجًا ناجحًا لكيفية تحويل الطعام من حاجة يومية إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع الناس حول قيم البهجة والإبداع والانفتاح على الآخر، من خلال الترويج للثقافة الشعبية في الأكل السريع لكل بلد.
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