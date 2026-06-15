مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
شهدت الجزائر واحدة من أبرز التظاهرات الغذائية والثقافية التي استقطبت آلاف الزوار من مختلف الأعمار، وذلك من خلال مهرجان أكل الشارع بالجزائر العاصمة، الذي احتضنته الواجهة البحرية للصابلات على مدار خمسة أيام كاملة.
وقد تحوّل هذا الحدث إلى فضاء مفتوح يجمع بين فنون الطهي، والترفيه، والثقافة الشعبية، في تجربة فريدة تعكس حيوية المجتمع الجزائري وتنوعه.
وفي السياق، قالت منظمة معرض أكل الشارع الجزائري، سمية بولدروع، في حديث لـ"سبوتنيك": "شهدت دورة 2026 مشاركة واسعة لعشرات العارضين والطهاة ورواد المشاريع الصغيرة الذين قدَّموا تشكيلة غنية من الأطباق المحلية والعالمية".
وأشارت إلى الأطباق المحلية كـ"المحاجب، الشخشوخة، الكسرة المحشوة"، والوجبات السريعة كـ"البرغر والحلويات المبتكرة"، مبينة أن "الزوار وجدوا أنفسهم أمام رحلة تذوق استثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضافت: "لم يكن المهرجان مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل تحول إلى منصة لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث أتاح للكثير من أصحاب المؤسسات المصغرة فرصة عرض منتجاتهم، والتعريف بعلاماتهم التجارية أمام جمهور واسع، ما ساهم في تشجيع روح المقاولاتية والإبداع لدى الشباب الجزائري".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
كما تميزت هذه الطبعة ببرنامج ثقافي وفني متنوع شمل عروضًا موسيقية مباشرة، وورشات للطهي، ومسابقات تفاعلية، إلى جانب فضاءات مخصصة للعائلات والأطفال، وقد أضفى هذا التنوع أجواء احتفالية جعلت من المهرجان أكثر من مجرد تظاهرة غذائية، بل موعدا اجتماعيا وثقافيا ينتظره الجمهور بشغف كل عام.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتعكس النجاحات المتتالية لمهرجان أكل الشارع الاهتمام المتزايد بثقافة الطعام في الجزائر، حيث أصبح هذا النوع من الفعاليات يساهم في إبراز التراث الغذائي الوطني وتقديمه بأساليب عصرية تجذب الأجيال الجديدة، كما يُبرز قدرة الجزائر على تنظيم أحداث جماهيرية تجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية والترويج للسياحة المحلية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
مهرجان أكل الشارع 2026 في الجزائر... احتفاء بالنكهات المحلية وروح الإبداع الشبابي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأجمع عدد من المشاركين سواء من الجزائر أو من عدد الدول المشاركة على غرار أندونيسيا، أن مهرجان أكل الشارع يعتبر أنموذجًا ناجحًا لكيفية تحويل الطعام من حاجة يومية إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة، تجمع الناس حول قيم البهجة والإبداع والانفتاح على الآخر، من خلال الترويج للثقافة الشعبية في الأكل السريع لكل بلد.