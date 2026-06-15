https://sarabic.ae/20260615/نتنياهو-سنقيم-تحالفات-مع-دول-في-المنطقة-وهناك-مواقف-لا-أتفق-فيها-مع-ترامب-1114376956.html
نتنياهو: سنقيم تحالفات مع دول في المنطقة وهناك مواقف لا أتفق فيها مع ترامب
نتنياهو: سنقيم تحالفات مع دول في المنطقة وهناك مواقف لا أتفق فيها مع ترامب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني يقدر البعض قيمته بنحو تريليون دولار. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T19:15+0000
2026-06-15T19:15+0000
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وتابع، في كلمة بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "رسالتي في الحياة هي النضال ضد البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا: "سواء أكان هناك اتفاق أم لا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".ولفت إلى أن إسرائيل ستبقى في مختلف "المناطق الأمنية" التي سيطرت عليها طالما كان ذلك ضروريا لحماية الدولة، على حد وصفه.وأردف: "سنبني تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارجها، وسنضمن اكتفائنا الذاتي في مجال الدفاع".وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة زمنية محددة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيكون ملزما عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن.وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اندلعت في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، إضافة إلى تدمير مواقع داخل إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
https://sarabic.ae/20260615/ترامب-أدرس-حماية-الشرق-الأوسط-مقابل-20-من-إيرادات-المنطقة-1114352672.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
نتنياهو: سنقيم تحالفات مع دول في المنطقة وهناك مواقف لا أتفق فيها مع ترامب
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني يقدر البعض قيمته بنحو تريليون دولار.
وتابع، في كلمة بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "رسالتي في الحياة هي النضال ضد البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا: "سواء أكان هناك اتفاق أم لا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".
ولفت إلى أن إسرائيل ستبقى في مختلف "المناطق الأمنية" التي سيطرت عليها طالما كان ذلك ضروريا لحماية الدولة، على حد وصفه.
وأردف: "سنبني تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارجها، وسنضمن اكتفائنا الذاتي في مجال الدفاع".
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب
، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".
كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.
وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز
أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي
خلال مدة زمنية محددة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيكون ملزما عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن.
وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اندلعت في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، إضافة إلى تدمير مواقع داخل إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.