المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

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روسيا: يخت بريطاني اقترب من فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بشكل خطير ولم يستجب لنداءات الاتصال
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
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57 د
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05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
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الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
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https://sarabic.ae/20260616/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1114406504.html
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات نشرتها الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمختبرات البيولوجية الممولة من واشنطن في أوكرانيا، والتي أجرت وما زالت تجري أبحاثا على... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T17:29+0000
2026-06-16T17:29+0000
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ويستعرض هذا الفيديوغراف أبرز أنواع هذه المسببات، إضافة إلى حجم التمويل الأمريكي المخصص لبناء وتشغيل عشرات المختبرات البيولوجية المنتشرة في أنحاء أوكرانيا.
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المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
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انفوجرافيك, видео
انفوجرافيك, видео

المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

17:29 GMT 16.06.2026
© Sputnikالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik
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كشفت بيانات نشرتها الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمختبرات البيولوجية الممولة من واشنطن في أوكرانيا، والتي أجرت وما زالت تجري أبحاثا على مسببات أمراض شديدة الخطورة والعدوى.
ويستعرض هذا الفيديوغراف أبرز أنواع هذه المسببات، إضافة إلى حجم التمويل الأمريكي المخصص لبناء وتشغيل عشرات المختبرات البيولوجية المنتشرة في أنحاء أوكرانيا.
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