https://sarabic.ae/20260616/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1114406504.html
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات نشرتها الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمختبرات البيولوجية الممولة من واشنطن في أوكرانيا، والتي أجرت وما زالت تجري أبحاثا على... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T17:29+0000
2026-06-16T17:29+0000
2026-06-16T17:29+0000
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ويستعرض هذا الفيديوغراف أبرز أنواع هذه المسببات، إضافة إلى حجم التمويل الأمريكي المخصص لبناء وتشغيل عشرات المختبرات البيولوجية المنتشرة في أنحاء أوكرانيا.
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المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
2026-06-16T17:29+0000
true
PT0M51S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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انفوجرافيك, видео
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
كشفت بيانات نشرتها الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن تفاصيل تتعلق بالمختبرات البيولوجية الممولة من واشنطن في أوكرانيا، والتي أجرت وما زالت تجري أبحاثا على مسببات أمراض شديدة الخطورة والعدوى.
ويستعرض هذا الفيديوغراف أبرز أنواع هذه المسببات، إضافة إلى حجم التمويل الأمريكي المخصص لبناء وتشغيل عشرات المختبرات البيولوجية المنتشرة في أنحاء أوكرانيا.