برلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبرلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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تتواصل في مدينة بنغازي الليبية أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، بمشاركة برلمانيين وممثلين عن عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، في إطار جهود تعزيز التعاون المشترك وبحث التحديات والقضايا التي تواجه القارتين.
ويرى متابعون للشأن الليبي، أنه يُنظر إلى المؤتمر بوصفه منصة للحوار وتبادل الرؤى حول آفاق الشراكة السياسية والاقتصادية والتنموية بين دول آسيا وأفريقيا.
وقال عضو البرلمان الأفريقي، يوسف كمود، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "استضافة مدينة بنغازي لأعمال المؤتمر الآسيوي الأفريقي في دورته الثانية، تمثل حدثًا مهمًا، نظرًا لما يجمعه من ممثلين وبرلمانيين من دول القارتين الآسيوية والأفريقية، بما يعزز فرص الحوار والتنسيق المشترك حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل".
وأضاف كمود: "العلاقات بين الدول الآسيوية والأفريقية تمتد عبر تاريخ طويل من التعاون والتواصل"، مشيرًا إلى أن "هذا التقارب يشهد اليوم مرحلة جديدة من التطور من خلال الأطر البرلمانية والمؤسساتية، التي تسعى إلى تحويل هذه العلاقات إلى شراكات عملية تنعكس على أرض الواقع".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبرلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
برلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع: "مخرجات هذا التجمع من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول لعدد من الملفات والتحديات المشتركة التي تواجه دول القارتين"، مؤكدًا أن "آسيا وأفريقيا تواجهان قضايا متشابهة تتعلق بالهجرة، والتحديات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، والأمن والاستقرار".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبرلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
برلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن "المشاركين يتطلعون إلى الخروج بتوصيات وآليات عمل مشتركة تسهم في تعزيز التعاون بين دول القارتين، وتدعم الجهود الرامية إلى معالجة العديد من القضايا العالقة، بما يحقق مصالح الشعوب الآسيوية والأفريقية ويدفع نحو بناء شراكة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة".