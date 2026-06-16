https://sarabic.ae/20260616/ترامب-إيران-وافقت-على-عدم-امتلاك-سلاح-نووي-نهائيا-1114380301.html
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيًا في الوقت ذاته صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالًا... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T01:20+0000
2026-06-16T01:20+0000
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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "وافقت إيران على ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260615/دي-فانس-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-قصيرة-جدا-وعامة--1114379411.html
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العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا
01:20 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 01:47 GMT 16.06.2026)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيًا في الوقت ذاته صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالًا لطهران ضمن التفاهمات الجارية بين الجانبين.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "وافقت إيران على ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
".
وأضاف الرئيس الأميركي: "كما أن القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليار دولار هي أخبار كاذبة، يروج لها الديمقراطيون".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.