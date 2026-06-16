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الإنسان والثقافة
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خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
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29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا بكأس العالم 2026
تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا بكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور للمبارة المثيرة بين إيران ونيوزيلندا التي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور

تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا بكأس العالم 2026

11:43 GMT 16.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور للمبارة المثيرة بين إيران ونيوزيلندا التي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS Kirby Lee

يُحيّي اللاعبان الإيرانيان محمد محبي، ومهدي قائدي، الجماهير الإيرانية في المدرجات ويصفقان لهم عقب نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُحيّي اللاعبان الإيرانيان محمد محبي، ومهدي قائدي، الجماهير الإيرانية في المدرجات ويصفقان لهم عقب نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Kirby Lee

يُحيّي اللاعبان الإيرانيان محمد محبي، ومهدي قائدي، الجماهير الإيرانية في المدرجات ويصفقان لهم عقب نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS Lisi Niesner

تظهر الصورة مشهدا عاما من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.

تظهر الصورة مشهدا عاما من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Lisi Niesner

تظهر الصورة مشهدا عاما من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.

© AP Photo / Mark J. Terrill

المهاجم الإيراني، علي عليبور، يقفز لمحاولة ضرب الكرة برأسه، بينما ينافسه لاعب وسط منتخب نيوزيلندا، جو بيل، في صراع هوائي على الكرة.

المهاجم الإيراني، علي عليبور، يقفز لمحاولة ضرب الكرة برأسه، بينما ينافسه لاعب وسط منتخب نيوزيلندا، جو بيل، في صراع هوائي على الكرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

المهاجم الإيراني، علي عليبور، يقفز لمحاولة ضرب الكرة برأسه، بينما ينافسه لاعب وسط منتخب نيوزيلندا، جو بيل، في صراع هوائي على الكرة.

© REUTERS Lisi Niesnerجماهير المنتخب الإيراني في المدرجات وهي تحتفل بحماس وفرحة كبيرة بعد تسجيل اللاعب، محمد محبي، الهدف الثاني لإيران في مرمى نيوزيلندا خلال مباراة كأس العالم 2026.
جماهير المنتخب الإيراني في المدرجات وهي تحتفل بحماس وفرحة كبيرة بعد تسجيل اللاعب، محمد محبي، الهدف الثاني لإيران في مرمى نيوزيلندا خلال مباراة كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Lisi Niesner
جماهير المنتخب الإيراني في المدرجات وهي تحتفل بحماس وفرحة كبيرة بعد تسجيل اللاعب، محمد محبي، الهدف الثاني لإيران في مرمى نيوزيلندا خلال مباراة كأس العالم 2026.
© AP Photo / Mark J. Terrill

تظهر الصورة لحظة حاسمة من المباراة، حيث تتجاوز الكرة حارس مرمى نيوزيلندا ماكس كروكومب متجهة إلى الشباك بعد تسديدة أو ضربة رأسية للكرة من المهاجم الإيراني محمد محبي.

تظهر الصورة لحظة حاسمة من المباراة، حيث تتجاوز الكرة حارس مرمى نيوزيلندا ماكس كروكومب متجهة إلى الشباك بعد تسديدة أو ضربة رأسية للكرة من المهاجم الإيراني محمد محبي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

تظهر الصورة لحظة حاسمة من المباراة، حيث تتجاوز الكرة حارس مرمى نيوزيلندا ماكس كروكومب متجهة إلى الشباك بعد تسديدة أو ضربة رأسية للكرة من المهاجم الإيراني محمد محبي.

© REUTERS Matthew Childsفرحة اللاعب الإيراني، رامين رضائيان، وزملائه بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب إيران في مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
فرحة اللاعب الإيراني، رامين رضائيان، وزملائه بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب إيران في مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Matthew Childs
فرحة اللاعب الإيراني، رامين رضائيان، وزملائه بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب إيران في مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
© REUTERS Lisi Niesnerمواجهة مباشرة بين المهاجم الإيراني، شهريار مغانلو، ولاعب منتخب نيوزيلندا، كريس وود، خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026. ويبدو اللاعبان في حالة تنافس بدني وفني على الكرة.
مواجهة مباشرة بين المهاجم الإيراني، شهريار مغانلو، ولاعب منتخب نيوزيلندا، كريس وود، خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026. ويبدو اللاعبان في حالة تنافس بدني وفني على الكرة. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Lisi Niesner
مواجهة مباشرة بين المهاجم الإيراني، شهريار مغانلو، ولاعب منتخب نيوزيلندا، كريس وود، خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026. ويبدو اللاعبان في حالة تنافس بدني وفني على الكرة.
© REUTERS DANIEL COLE

لحظة قيام الحكم، سيزار أرتورو راموس، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الإيراني، إحسان حاج‌ صفي، بعد ارتكابه مخالفة خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.

لحظة قيام الحكم، سيزار أرتورو راموس، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الإيراني، إحسان حاج‌ صفي، بعد ارتكابه مخالفة خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS DANIEL COLE

لحظة قيام الحكم، سيزار أرتورو راموس، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الإيراني، إحسان حاج‌ صفي، بعد ارتكابه مخالفة خلال مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.

© AP Photo / Mark J. Terrillلحظة تسجيل الهدف الثاني لإيران، حيث نجح محمد محبي، في هز شباك نيوزيلندا رغم محاولة الحارس، ماكس كروكومب، التصدي للكرة دون جدوى.
لحظة تسجيل الهدف الثاني لإيران، حيث نجح محمد محبي، في هز شباك نيوزيلندا رغم محاولة الحارس، ماكس كروكومب، التصدي للكرة دون جدوى. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill
لحظة تسجيل الهدف الثاني لإيران، حيث نجح محمد محبي، في هز شباك نيوزيلندا رغم محاولة الحارس، ماكس كروكومب، التصدي للكرة دون جدوى.
© AP Photo / Mark J. Terrillلحظة صراع هوائي على الكرة، حيث يحاول المهاجم الإيراني شهريار مغانلو، توجيه الكرة برأسه بينما يتنافس معه المدافع النيوزيلندي مايكل بوكسال.
لحظة صراع هوائي على الكرة، حيث يحاول المهاجم الإيراني شهريار مغانلو، توجيه الكرة برأسه بينما يتنافس معه المدافع النيوزيلندي مايكل بوكسال. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Mark J. Terrill
لحظة صراع هوائي على الكرة، حيث يحاول المهاجم الإيراني شهريار مغانلو، توجيه الكرة برأسه بينما يتنافس معه المدافع النيوزيلندي مايكل بوكسال.
© AP Photo / Mark J. Terrill

لحظة تسجيل اللاعب النيوزيلندي، إليجاه جاست، هدف التقدم الأول لمنتخب بلاده في شباك إيران خلال مباراة المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

لحظة تسجيل اللاعب النيوزيلندي، إليجاه جاست، هدف التقدم الأول لمنتخب بلاده في شباك إيران خلال مباراة المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

لحظة تسجيل اللاعب النيوزيلندي، إليجاه جاست، هدف التقدم الأول لمنتخب بلاده في شباك إيران خلال مباراة المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

© REUTERS Matthew Childs

أحد مشجعي منتخب نيوزيلندا وهو يعبر عن ردة فعل عاطفية أثناء مجريات مباراة فريقه أمام إيران في كأس العالم 2026.

أحد مشجعي منتخب نيوزيلندا وهو يعبر عن ردة فعل عاطفية أثناء مجريات مباراة فريقه أمام إيران في كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Matthew Childs

أحد مشجعي منتخب نيوزيلندا وهو يعبر عن ردة فعل عاطفية أثناء مجريات مباراة فريقه أمام إيران في كأس العالم 2026.

© REUTERS Lisi Niesnerلحظة تنافس داخل أرضية الملعب بين لاعبي المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي، حيث يشارك الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، والمدافع علي نعمتي، في محاولة إيقاف هجمة أو احتواء الكرة أمام لاعب نيوزيلندا فين سورمان.
لحظة تنافس داخل أرضية الملعب بين لاعبي المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي، حيث يشارك الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، والمدافع علي نعمتي، في محاولة إيقاف هجمة أو احتواء الكرة أمام لاعب نيوزيلندا فين سورمان. - سبوتنيك عربي
13/15
© REUTERS Lisi Niesner
لحظة تنافس داخل أرضية الملعب بين لاعبي المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي، حيث يشارك الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، والمدافع علي نعمتي، في محاولة إيقاف هجمة أو احتواء الكرة أمام لاعب نيوزيلندا فين سورمان.
© REUTERS DANIEL COLEتظهر الصورة أحد مشجعي منتخب إيران وهو يرفع العلم الإيراني داخل مدرجات الملعب بعد نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.
تظهر الصورة أحد مشجعي منتخب إيران وهو يرفع العلم الإيراني داخل مدرجات الملعب بعد نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
14/15
© REUTERS DANIEL COLE
تظهر الصورة أحد مشجعي منتخب إيران وهو يرفع العلم الإيراني داخل مدرجات الملعب بعد نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.
© REUTERS Lisi Niesner

يتصافح لاعب نيوزيلندا، بن أولد، مع اللاعب الإيراني رامين رضائيان، في مشهد يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

يتصافح لاعب نيوزيلندا، بن أولد، مع اللاعب الإيراني رامين رضائيان، في مشهد يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Lisi Niesner

يتصافح لاعب نيوزيلندا، بن أولد، مع اللاعب الإيراني رامين رضائيان، في مشهد يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

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