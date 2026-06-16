تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا بكأس العالم 2026

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور للمبارة المثيرة بين إيران ونيوزيلندا التي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، وقام بجمعها لقراء الوكالة في هذا الألبوم.
يُحيّي اللاعبان الإيرانيان محمد محبي، ومهدي قائدي، الجماهير الإيرانية في المدرجات ويصفقان لهم عقب نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يُحيّي اللاعبان الإيرانيان محمد محبي، ومهدي قائدي، الجماهير الإيرانية في المدرجات ويصفقان لهم عقب نهاية مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، والتي أقيمت في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
تظهر الصورة مشهدا عاما من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهدا عاما من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
لحظة تنافس داخل أرضية الملعب بين لاعبي المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي، حيث يشارك الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند، والمدافع علي نعمتي، في محاولة إيقاف هجمة أو احتواء الكرة أمام لاعب نيوزيلندا فين سورمان.
يتصافح لاعب نيوزيلندا، بن أولد، مع اللاعب الإيراني رامين رضائيان، في مشهد يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
يتصافح لاعب نيوزيلندا، بن أولد، مع اللاعب الإيراني رامين رضائيان، في مشهد يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين بعد انتهاء اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.