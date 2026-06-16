https://sarabic.ae/20260616/خبيرة-روسيا-تستطيع-إنهاء-الاحتكار-الأمريكي-للقضية-الفلسطينية-1114402092.html

خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية

خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T14:24+0000

2026-06-16T14:24+0000

2026-06-16T14:24+0000

راديو

بلا قيود

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114401851_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5b105ba78bf0eee35fae07f8341b549f.png

خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية سبوتنيك عربي خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية

برعاية روسية... حوار فلسطيني مرتقب لتحقيق المصالحة الفلسطينية. بهذا الصدد، قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني، الأستاذة وصال أبو عليا:روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم "داعش" بالأنبار. بهذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي، الأستاذ رياض سعد:مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية. وهو ما قال عنه الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع، الأستاذ أكرم خريف:تحالف "بيفا" يطلق مبادرة "كأس الحضارات" من الصين.بهذا الشأن، قال رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس"(بيفا)، الدكتور سالم حميد المزيني:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио