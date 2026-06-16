خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260616/خبيرة-روسيا-تستطيع-إنهاء-الاحتكار-الأمريكي-للقضية-الفلسطينية-1114402092.html
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T14:24+0000
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راديو
بلا قيود
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خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
برعاية روسية... حوار فلسطيني مرتقب لتحقيق المصالحة الفلسطينية. بهذا الصدد، قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني، الأستاذة وصال أبو عليا:روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم "داعش" بالأنبار. بهذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي، الأستاذ رياض سعد:مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية. وهو ما قال عنه الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع، الأستاذ أكرم خريف:تحالف "بيفا" يطلق مبادرة "كأس الحضارات" من الصين.بهذا الشأن، قال رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس"(بيفا)، الدكتور سالم حميد المزيني:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية

14:24 GMT 16.06.2026
راديو
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
برعاية روسية... حوار فلسطيني مرتقب لتحقيق المصالحة الفلسطينية. بهذا الصدد، قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني، الأستاذة وصال أبو عليا:

"روسيا حافظت على قنوات مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وهي لديها عناصر قوة تستطيع من خلالها لعب دور مهم، مثل منصة حوار تجمع فيها جميع القوى إن كان من حركة "فتح" أو "حماس"، وإعطاء أي تفاهمات يتم التوصل إليها طابعا دوليا، وإنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية".

روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:

"عندما تفشل كييف في محاولات إدانة روسيا( بخصوص مضيق كيرتش)، يعني ذلك أنه تحول إلى مضيق دولي، وبالتالي يعزز سيادة روسيا على القرم نفسها، وهذه ضربة لكل الدول الغربية، وتعزيز لمكانة روسيا في البحر الأسود".

الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم "داعش" بالأنبار. بهذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي، الأستاذ رياض سعد:

"المعتقل في الأنبار عنصر في "داعش" وكان يشغل منصبًا ماليًا وإداريًا مهمًا في "ولاية الفرات". ويشكل اعتقاله ضربة قوية لبنيته الإدارية، كون التنظيمات السرية تعتمد على التمويل للحفاظ على تماسكها".

مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية. وهو ما قال عنه الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع، الأستاذ أكرم خريف:

"ينطلق الموقف الجزائري من تمييز جوهري بأنها ليست طرفًا رسميًا في النزاع، بل دولة جوار معنية وطرف مراقب يتحاور مع الأمم المتحدة دعما للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".

تحالف "بيفا" يطلق مبادرة "كأس الحضارات" من الصين.بهذا الشأن، قال رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس"(بيفا)، الدكتور سالم حميد المزيني:

"تنطلق هذه المبادرة من قناعة راسخة بأن العالم اليوم أصبح أكثر اتصالًا رقميًا، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التفاهم بين الثقافات والحضارات".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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