https://sarabic.ae/20260616/خبيرة-روسيا-تستطيع-إنهاء-الاحتكار-الأمريكي-للقضية-الفلسطينية-1114402092.html
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T14:24+0000
2026-06-16T14:24+0000
2026-06-16T14:24+0000
راديو
بلا قيود
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خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
برعاية روسية... حوار فلسطيني مرتقب لتحقيق المصالحة الفلسطينية. بهذا الصدد، قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني، الأستاذة وصال أبو عليا:روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم "داعش" بالأنبار. بهذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي، الأستاذ رياض سعد:مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية. وهو ما قال عنه الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع، الأستاذ أكرم خريف:تحالف "بيفا" يطلق مبادرة "كأس الحضارات" من الصين.بهذا الشأن، قال رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس"(بيفا)، الدكتور سالم حميد المزيني:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
برعاية روسية... حوار فلسطيني مرتقب لتحقيق المصالحة الفلسطينية. بهذا الصدد، قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني، الأستاذة وصال أبو عليا:
"روسيا حافظت على قنوات مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وهي لديها عناصر قوة تستطيع من خلالها لعب دور مهم، مثل منصة حوار تجمع فيها جميع القوى إن كان من حركة "فتح" أو "حماس"، وإعطاء أي تفاهمات يتم التوصل إليها طابعا دوليا، وإنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية".
روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:
"عندما تفشل كييف في محاولات إدانة روسيا( بخصوص مضيق كيرتش)، يعني ذلك أنه تحول إلى مضيق دولي، وبالتالي يعزز سيادة روسيا على القرم نفسها، وهذه ضربة لكل الدول الغربية، وتعزيز لمكانة روسيا في البحر الأسود".
الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي إداري في تنظيم "داعش" بالأنبار. بهذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي، الأستاذ رياض سعد:
"المعتقل في الأنبار عنصر في "داعش" وكان يشغل منصبًا ماليًا وإداريًا مهمًا في "ولاية الفرات". ويشكل اعتقاله ضربة قوية لبنيته الإدارية، كون التنظيمات السرية تعتمد على التمويل للحفاظ على تماسكها".
مباحثات جزائرية أممية حول قضية الصحراء الغربية. وهو ما قال عنه الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع، الأستاذ أكرم خريف:
"ينطلق الموقف الجزائري من تمييز جوهري بأنها ليست طرفًا رسميًا في النزاع، بل دولة جوار معنية وطرف مراقب يتحاور مع الأمم المتحدة دعما للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".
تحالف "بيفا" يطلق مبادرة "كأس الحضارات" من الصين.بهذا الشأن، قال رئيس التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس"(بيفا)، الدكتور سالم حميد المزيني:
"تنطلق هذه المبادرة من قناعة راسخة بأن العالم اليوم أصبح أكثر اتصالًا رقميًا، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التفاهم بين الثقافات والحضارات".
التفاصيل في الملف الصوتي...